Shomurodov y Fayzullayev, titulares desde la primera jornada

La primera jornada de la nueva temporada de la Superliga turca comienza con gran interés y emoción para los aficionados uzbekos. El prestigioso club de Estambul Başakşehir recibe al Kocaelispor en su estadio.

En este encuentro, dos referentes de la selección nacional de Uzbekistán —el delantero Eldor Shomurodov y el centrocampista Abbosbek Fayzullayev saldrán de inicio en el once titular.

El dúo uzbeko en el estadio «Fatih Terim»

Antes del partido, que comenzará a las 21:00, hora de Taskent, el cuerpo técnico estambulita anunció oficialmente el once inicial:

Referentes en ataque y el centro del campo: Eldor Shomurodov, uno de los máximos goleadores de la Superliga la temporada pasada, y el dinámico y creativo centrocampista Abbosbek Fayzullayev forman la línea ofensiva del club;

El campo y el rival: El encuentro se disputará en el estadio «Fatih Terim», donde el Başakşehir aspira a comenzar la nueva temporada con una victoria.

Detalles del partido y alineaciones

Superliga turca. 1.ª jornada

Başakşehir — Kocaelispor

Hora y lugar del partido: 16 de agosto, estadio «Fatih Terim»

Alineación titular del Başakşehir: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Eldor SHOMURODOV, Abbosbek FAYZULLAYEV, Bertug.

Los legionarios uzbekos están llamados a convertirse en una de las principales fortalezas del Başakşehir esta temporada gracias a su tándem en el campeonato turco.

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