Liverpool cierra la pretemporada con una victoria

·6·Deportes
Liverpool cierra la pretemporada con una victoria

El Liverpool venció 2-0 en casa al club italiano Como en su último amistoso de pretemporada. El partido, disputado en Anfield, fue una importante prueba para el gigante de Merseyside antes de la nueva temporada de la Premier League. Goal.com lo informa.

El equipo local tomó el control del partido desde la primera mitad. Los goles de Cody Gakpo y Jérémy Jacquet, que disputaba su primer encuentro con el equipo, dieron al Liverpool una cómoda ventaja y establecieron el marcador final.

Según ixbt.com, este partido fue el segundo enfrentamiento entre ambos equipos organizado ese día. El primer encuentro, disputado durante la primera mitad de la jornada en un campo de la base AXA, terminó con empate sin goles.

Conclusiones del entrenador y dinámica positiva

Después del partido, el entrenador destacó que era importante que el equipo sintiera la confianza de una victoria antes del comienzo de la temporada. Según sus palabras, salir del campo sin encajar goles y experimentar la sensación de ganar aporta una confianza adicional a los futbolistas.

El entrenador señaló que se habían producido cambios positivos en el juego del equipo. Aunque la primera mitad fue más convincente que la segunda, los futbolistas mantuvieron la disciplina táctica hasta el final y terminaron el partido con la portería a cero.

También se registraron resultados positivos en el plano físico. La mayoría de los futbolistas jugaron a pleno rendimiento durante 80 o 90 minutos, sin lesiones graves ni molestias musculares.

Las próximas tareas

Aun así, el cuerpo técnico no ocultó que todavía queda mucho trabajo por hacer. En particular, subrayó la importancia de mejorar el rendimiento en la segunda mitad y de no perder la concentración cuando comienzan a aparecer signos de cansancio.

Se valoraron positivamente la progresiva asimilación de las instrucciones tácticas por parte del equipo y el esfuerzo de los futbolistas sobre el terreno de juego. Se destacó que cada jugador debe actuar con la máxima responsabilidad en cada minuto y en cada acción.

LiverpoolPremier LeagueFútbolComoPartido Amistoso
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Martin Ødegaard lanza una advertencia a sus rivalesMartin Ødegaard lanza una advertencia a sus rivalesHoy, 12:19Arranque brillante: gol de Shomurodov, ¡comienza la feroz carrera de goleadores!Arranque brillante: gol de Shomurodov, ¡comienza la feroz carrera de goleadores!Hoy, 12:06La estrella irlandesa habló sin rodeos sobre la victoria de Islam MakhachevLa estrella irlandesa habló sin rodeos sobre la victoria de Islam MakhachevHoy, 12:02José Mourinho elogió a los jugadores del Real MadridJosé Mourinho elogió a los jugadores del Real MadridHoy, 11:58Como planea fichar a Liam Delap, delantero del ChelseaComo planea fichar a Liam Delap, delantero del ChelseaHoy, 11:58Alan Pardew: el Arsenal es claramente superior a sus rivales en la liga inglesaAlan Pardew: el Arsenal es claramente superior a sus rivales en la liga inglesaHoy, 11:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov