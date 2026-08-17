Liverpool cierra la pretemporada con una victoria

El Liverpool venció 2-0 en casa al club italiano Como en su último amistoso de pretemporada. El partido, disputado en Anfield, fue una importante prueba para el gigante de Merseyside antes de la nueva temporada de la Premier League. Goal.com lo informa.

El equipo local tomó el control del partido desde la primera mitad. Los goles de Cody Gakpo y Jérémy Jacquet, que disputaba su primer encuentro con el equipo, dieron al Liverpool una cómoda ventaja y establecieron el marcador final.

Según ixbt.com, este partido fue el segundo enfrentamiento entre ambos equipos organizado ese día. El primer encuentro, disputado durante la primera mitad de la jornada en un campo de la base AXA, terminó con empate sin goles.

Conclusiones del entrenador y dinámica positiva

Después del partido, el entrenador destacó que era importante que el equipo sintiera la confianza de una victoria antes del comienzo de la temporada. Según sus palabras, salir del campo sin encajar goles y experimentar la sensación de ganar aporta una confianza adicional a los futbolistas.

El entrenador señaló que se habían producido cambios positivos en el juego del equipo. Aunque la primera mitad fue más convincente que la segunda, los futbolistas mantuvieron la disciplina táctica hasta el final y terminaron el partido con la portería a cero.

También se registraron resultados positivos en el plano físico. La mayoría de los futbolistas jugaron a pleno rendimiento durante 80 o 90 minutos, sin lesiones graves ni molestias musculares.

Las próximas tareas

Aun así, el cuerpo técnico no ocultó que todavía queda mucho trabajo por hacer. En particular, subrayó la importancia de mejorar el rendimiento en la segunda mitad y de no perder la concentración cuando comienzan a aparecer signos de cansancio.

Se valoraron positivamente la progresiva asimilación de las instrucciones tácticas por parte del equipo y el esfuerzo de los futbolistas sobre el terreno de juego. Se destacó que cada jugador debe actuar con la máxima responsabilidad en cada minuto y en cada acción.