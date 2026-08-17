José Mourinho elogió a los jugadores del Real Madrid

El Real Madrid cerró su pretemporada con una convincente victoria sobre el Schalke 04 en el estadio Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Según informó Realmadrid TV, el encuentro demostró que el gigante español avanza por el buen camino antes de la temporada 2026/27, y el entrenador José Mourinho se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores. Goal.com lo informa.

Las acciones decisivas permitieron al conjunto visitante ponerse por delante desde los primeros minutos. En el sexto minuto, Kylian Mbappé aprovechó un error de la defensa rival para abrir el marcador, en su primera aparición de la actual pretemporada.

La ventaja se amplió poco después. En el minuto 20, Dean Huijsen remató de cabeza al fondo de la red un saque de esquina servido por Arda Güler, aumentando la diferencia a dos goles. En la segunda parte, convirtió en gol un pase de Carlos Espí Carreras, que había salido desde el banquillo, para sentenciar el encuentro y establecer el 3-0 definitivo.

Las opiniones del entrenador sobre la plantilla y los nuevos fichajes

Con tres victorias y un empate en cuatro amistosos de pretemporada, el Real Madrid muestra una evolución positiva en su juego. Después del partido, José Mourinho concedió una entrevista a Realmadrid TV, en la que destacó el crecimiento colectivo del equipo y la adaptación de los nuevos fichajes.

Según el técnico, el desarrollo colectivo es más importante que las valoraciones individuales. «Ahora mismo es difícil evaluar a los jugadores uno por uno, porque estamos creciendo como equipo», señaló el entrenador, quien añadió que la plantilla del club reúne únicamente futbolistas de nivel bueno, muy bueno y excelente.

Las cargas físicas y el enfoque científico

Además, los nuevos fichajes Marc Cucurella y Yan Diomande debutaron durante el encuentro. El entrenador reconoció que se habían integrado al equipo con la mejor mentalidad pese a las duras condiciones y a las dobles sesiones de entrenamiento con altas temperaturas.

José Mourinho explicó que controló estrictamente los minutos de los jugadores sobre el terreno de juego. Mbappé y Konaté disputaron 45 minutos, mientras que Jude Bellingham, Cucurella y Diomande jugaron 30. Estas decisiones no fueron casuales, sino que se tomaron tras un análisis científico basado en los datos recopilados.