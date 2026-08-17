«Naftogaz» revela las consecuencias de los ataques con misiles y drones

La tensión aumenta en el sector energético de Ucrania. La principal compañía petrolera y gasística del país, «Naftogaz» informó oficialmente de que sus instalaciones sufrieron 13 ataques rusos con drones y misiles durante la última semana.

Según la compañía nacional, algunos activos estratégicos fueron atacados varias veces en una sola semana, y la infraestructura de producción recibió el impacto principal.

«Los equipos quedaron fuera de servicio y la producción disminuyó»

El servicio de prensa de «Naftogaz» destacó lo siguiente sobre el alcance de los daños a la infraestructura y las interrupciones de la producción:

«Los equipos y las capacidades de producción presentan daños graves. Parte de las instalaciones fue detenida temporalmente y se perdió una parte del volumen de producción».

Según los datos oficiales, desde comienzos de año el ejército ruso ha lanzado contra las instalaciones de la compañía un total de 293 ataques .

Riesgo de una reducción del 30 al 60 % y estadísticas reales

Antes de la ola de ataques, la producción media diaria de gas en Ucrania era de casi 50 millones de metros cúbicosal día. Kyiv ha expresado su preocupación de que los daños a la infraestructura puedan reducir la producción entre un 30 % y un 60 %:

Ritmo de inyección en los depósitos: Según las estadísticas europeas, este verano el volumen diario de gas inyectado en los depósitos subterráneos de Ucrania se ha mantenido en torno a 40 millones de metros cúbicos ;

Datos del GIE: Al 16 de agosto, las reservas de los depósitos subterráneos de gas del país habían alcanzado 14,2 mil millones de metros cúbicos . Esta cifra está solo 400 millones de metros cúbicos por debajo del plan de referencia fijado por el Gobierno para la próxima temporada de calefacción;

Importaciones mínimas: Desde abril, Ucrania prácticamente no ha importado gas: en cuatro meses y medio, solo se suministraron desde el extranjero 100 millones de metros cúbicos de combustible.

Los expertos explican estas cifras por el aumento de la producción de las empresas privadas o por diferencias en los cálculos estadísticos.

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