El club español FC Barcelona ha completado una de las etapas más importantes del mercado de fichajes y ha dado un paso firme para reforzar su plantilla. Según la información difundida por el medio deportivo, los azulgranas han cerrado los fichajes de João Cancelo y Rodri tras unas largas negociaciones y han fijado su fecha de llegada a la capital catalana, informa Goal.com.

La directiva del club intenta completar todos los trámites administrativos lo antes posible. Después de superar el reconocimiento médico y firmar sus contratos oficiales, está previsto que los nuevos jugadores se incorporen a los entrenamientos del equipo dirigido por Hansi Flick. Esto supone un paso importante para alcanzar los objetivos del conjunto esta temporada.

João Cancelo llega a Cataluña

El defensa portugués João Cancelo anunció en sus redes sociales que viajaba a Barcelona. Publicó una fotografía desde el interior de su avión privado con el mensaje «Vuelvo a casa». El futbolista se incorpora al club catalán como agente libre después de rescindir su contrato.

Este fichaje también ha resultado muy beneficioso para el FC Barcelona desde el punto de vista económico. El club ha conseguido incorporar, sin pagar una cantidad por el traspaso, a un jugador de primer nivel con una enorme experiencia en la escena internacional.

La llegada de Rodri y la importancia del fichaje

Después de Cancelo, también se espera que la estrella española Rodri llegue a Barcelona por la tarde. Su fichaje está considerado uno de los acuerdos más importantes y mediáticos de este mercado. La llegada de ambos jugadores debería reforzar aún más el sistema de juego planteado por Hansi Flick.

Ahora, los jugadores de Hansi Flick deberán lograr grandes resultados junto a las nuevas incorporaciones tanto en el campeonato nacional como en el escenario europeo. Los aficionados del club esperan con gran interés los cambios positivos que estos fichajes aportarán al juego del equipo.