El Liverpool ofreció 135 millones de euros al PSG por Bradley Barcola

El club inglés Liverpool ha intensificado sus esfuerzos para fichar al delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Según Foot01, los reds han enviado una oferta oficial revisada de 135 millones de euros por el extremo francés. Este paquete financiero es muy superior a las anteriores propuestas de más de 100 millones de euros y demuestra que la directiva del club está decidida a cerrar el traspaso cuanto antes. Goal.com informa .

Este giro decisivo en las negociaciones se produjo el día del partido. El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, no incluyó a Bradley Barcola en la convocatoria para el encuentro de la Ligue 1 contra el Lens. Aunque el técnico se negó a comentar públicamente el futuro del futbolista, su exclusión total de la convocatoria indica que las negociaciones entre los clubes han entrado en una fase decisiva.

El precio del traspaso y la postura del club parisino

La directiva del Paris Saint-Germain había tasado inicialmente al jugador en 150 millones de euros. Sin embargo, el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, y otros dirigentes están estudiando seriamente la oferta actual para evitar repetir las prolongadas complicaciones relacionadas con el traspaso de Kylian Mbappé. La propuesta de 135 millones de euros, que inicialmente se esperaba que fuera rechazada de inmediato, está siendo analizada con atención por los responsables parisinos.

También se afirma que la incorporación de la dirección de Amazon a la estructura de capital del club influyó positivamente en la decisión del Liverpool de realizar un desembolso financiero tan importante. El hecho de que el club inglés no escatime recursos para reforzar su plantilla demuestra sus enormes ambiciones en el fútbol europeo. El propio jugador también desea continuar su carrera en el club de Merseyside.

Los demás pretendientes y los planes de futuro

Según informaciones difundidas por la prensa, el Arsenal, otro gigante de la Premier League inglesa, también ha mostrado interés por el jugador. Sin embargo, como no se han producido negociaciones oficiales entre el club londinense y el PSG, su llegada al Emirates Stadium no parece realista por ahora. Dado que las conversaciones entre el Liverpool y el extremo francés están muy avanzadas, las opciones de los demás pretendientes se consideran escasas.

El exjugador del Lyon, Bradley Barcola, podría convertir su traspaso de París a Inglaterra en uno de los acuerdos más sonados de la actual ventana de fichajes. Se espera que la directiva del PSG tome pronto una decisión definitiva, ya que para ambas partes es importante completar la plantilla con el inicio de la temporada.