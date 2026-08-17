En San Francisco se ha registrado un acontecimiento singular y relevante en la historia del desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial. La empresa Andon Labs encargó a una inteligencia artificial llamada Claude la gestión de una tienda minorista. En el establecimiento también trabajaban empleados humanos junto con la IA. Los especialistas consideran este caso un ejemplo claro del inicio de una nueva etapa en el desarrollo de las tecnologías modernas. ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el mes pasado Claude decidió por primera vez despedir de forma autónoma a uno de los empleados. La decisión se debió a sus retrasos habituales. Se descubrió que el trabajador no había llegado a tiempo al turno, que comenzaba a las 17:00, en 17 de los 23 días laborables.

El primer enfoque de la inteligencia artificial

Lo interesante es que la tecnología moderna no detectó de inmediato el problema del sistema. Al parecer, las reglas e instrucciones especiales creadas por la IA para los empleados se habían borrado de su limitada memoria de trabajo. Como consecuencia, durante cierto tiempo Claude actuó como un gerente extremadamente indulgente e incluso comunicó a los empleados que no debían preocuparse por sus retrasos.

Aun así, la situación terminó cambiando radicalmente y la inteligencia artificial evaluó seriamente la infracción. Esto demuestra que los sistemas automatizados están alcanzando un nivel que les permite no solo ofrecer asesoramiento, sino también tomar decisiones autónomas en la gestión de personal.

La opinión de la dirección y las perspectivas de futuro

Según Lukas Petersxon, responsable de Andon Labs, este caso es muy revelador e importante. Afirma que, si hubiera habido un gerente humano en ese puesto, habría despedido mucho antes al empleado infractor. Por eso, la decisión tomada por Claude no se considera poco ética ni injusta.

Este caso destaca en la historia de la inteligencia artificial porque, por primera vez, un modelo de lenguaje grande (LLM) ha desempeñado directamente la función de supervisor y ha tomado de forma autónoma la decisión de despedir a una persona. Esto muestra claramente cómo podría evolucionar en el futuro la automatización de los procesos de gestión en el mercado laboral.