La estrella irlandesa habló sin rodeos sobre la victoria de Islam Makhachev

·13·Deportes
La estrella irlandesa habló sin rodeos sobre la victoria de Islam Makhachev

En Filadelfia, Estados Unidos, concluyó el prestigioso « UFC 330 » evento numerado, cuyo combate estelar enfrentó al campeón del peso wélter Islam Makhachevcon la estrella irlandesa Ian Machado Garry en una intensa pelea de cinco asaltos que terminó con una derrota por decisión.

Después de la dura batalla en el octágono, el luchador de 27 años ofreció una declaración abierta y valiente, reconoció la derrota sin excusas y destacó el estatus histórico de su rival.

«Islam, eres una persona increíble»: el respeto de Garry al campeón

El atleta irlandés felicitó sinceramente a Islam Makhachev a través de sus redes sociales y de los medios de comunicación:

«Islam, eres una persona increíble y te tengo muchísimo respeto. ¡Te felicito de corazón por la victoria! En cuanto al combate, nada me sorprendió. Makhachev merecía plenamente este cinturón.

Cuando el luchador ruso subió a nuestra división, dije que había que darle inmediatamente la oportunidad de pelear por un segundo cinturón. Aunque en el fondo creía que era mejor que él, hoy consiguió una victoria merecida. No tengo ninguna queja ni excusa».

«Un paso atrás y luego diez hacia delante»: su mensaje a los aficionados

Ian Garry destacó que realizó el mejor campamento de entrenamiento de su carrera y mostró gran confianza en el futuro:

  • Un desafío contra el rival más fuerte: «Este fue el mejor campamento de entrenamiento de mi vida. Disputé una pelea dura y sin concesiones contra el mejor luchador libra por libra del planeta, un hombre que realmente hizo historia»;

  • Sus disculpas a los aficionados: «Quizá esta derrota me haga retroceder un paso, pero después daré diez saltos hacia delante. Pido disculpas a todos mis aficionados por no conseguir el resultado esperado. ¡Os quiero a todos!».

Cabe destacar que, tras esta histórica victoria en UFC 330, Islam Makhachev se convirtió en el primer luchador en la historia de la promotora en lograr 17 victorias consecutivas, superando el legendario récord de Anderson Silva.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Arranque brillante: gol de Shomurodov, ¡comienza la feroz carrera de goleadores!Arranque brillante: gol de Shomurodov, ¡comienza la feroz carrera de goleadores!Hoy, 12:06José Mourinho elogió a los jugadores del Real MadridJosé Mourinho elogió a los jugadores del Real MadridHoy, 11:58Como planea fichar a Liam Delap, delantero del ChelseaComo planea fichar a Liam Delap, delantero del ChelseaHoy, 11:58Alan Pardew: el Arsenal es claramente superior a sus rivales en la liga inglesaAlan Pardew: el Arsenal es claramente superior a sus rivales en la liga inglesaHoy, 11:39Momento decisivo: ¿en qué puesto marcha Javohir Sindarov en la clasificación del torneo?Momento decisivo: ¿en qué puesto marcha Javohir Sindarov en la clasificación del torneo?Hoy, 11:31Luis Enrique lanza una contundente declaración tras la derrota en la SupercopaLuis Enrique lanza una contundente declaración tras la derrota en la SupercopaHoy, 11:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov