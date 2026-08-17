La estrella irlandesa habló sin rodeos sobre la victoria de Islam Makhachev

En Filadelfia, Estados Unidos, concluyó el prestigioso « UFC 330 » evento numerado, cuyo combate estelar enfrentó al campeón del peso wélter Islam Makhachevcon la estrella irlandesa Ian Machado Garry en una intensa pelea de cinco asaltos que terminó con una derrota por decisión.

Después de la dura batalla en el octágono, el luchador de 27 años ofreció una declaración abierta y valiente, reconoció la derrota sin excusas y destacó el estatus histórico de su rival.

«Islam, eres una persona increíble»: el respeto de Garry al campeón

El atleta irlandés felicitó sinceramente a Islam Makhachev a través de sus redes sociales y de los medios de comunicación:

«Islam, eres una persona increíble y te tengo muchísimo respeto. ¡Te felicito de corazón por la victoria! En cuanto al combate, nada me sorprendió. Makhachev merecía plenamente este cinturón. Cuando el luchador ruso subió a nuestra división, dije que había que darle inmediatamente la oportunidad de pelear por un segundo cinturón. Aunque en el fondo creía que era mejor que él, hoy consiguió una victoria merecida. No tengo ninguna queja ni excusa».

«Un paso atrás y luego diez hacia delante»: su mensaje a los aficionados

Ian Garry destacó que realizó el mejor campamento de entrenamiento de su carrera y mostró gran confianza en el futuro:

Un desafío contra el rival más fuerte: «Este fue el mejor campamento de entrenamiento de mi vida. Disputé una pelea dura y sin concesiones contra el mejor luchador libra por libra del planeta, un hombre que realmente hizo historia»;

Sus disculpas a los aficionados: «Quizá esta derrota me haga retroceder un paso, pero después daré diez saltos hacia delante. Pido disculpas a todos mis aficionados por no conseguir el resultado esperado. ¡Os quiero a todos!».

Cabe destacar que, tras esta histórica victoria en UFC 330, Islam Makhachev se convirtió en el primer luchador en la historia de la promotora en lograr 17 victorias consecutivas, superando el legendario récord de Anderson Silva.

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