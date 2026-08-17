Ruben Amorim lanza una advertencia a Rafael Leão

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Ruben Amorim lanza una advertencia a Rafael Leão

El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, habló con firmeza sobre el futuro del delantero Rafael Leão en el club y su lugar en el once titular. Según el técnico, el portugués tendrá que competir duramente por su posición. Según un informe de Goal.com.

Según Goal.com, Rafael Leão se perdió el amistoso contra el Manchester United debido a una lesión. En Wrocław, el AC Milan logró una brillante victoria al marcar cuatro goles sin respuesta. Los tantos de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek demostraron el gran estado de forma del equipo durante la pretemporada.

Rumores de fichajes y competencia en la plantilla

El futbolista de 27 años no había ocultado, al final de la pasada temporada, su deseo de afrontar un nuevo reto en el extranjero. Los clubes de Inglaterra o España eran considerados sus destinos prioritarios. Sin embargo, cuando faltan solo dos semanas para el cierre del mercado, todavía no han llegado ofertas concretas.

Según TMW, Ruben Amorim habló sobre la situación de su jugador: « No creo que sea una lesión grave, pero todavía no puedo decir con certeza si estará listo o no. Leão es nuestro jugador. Estamos contentos de tenerlo en el equipo; es un futbolista valioso. Pero tiene que luchar. »

Estado del equipo antes de la Serie A italiana

Según el entrenador, la competencia dentro del equipo se está intensificando más que nunca. En particular, el joven Alphadjo Cissé está poniendo en aprietos al cuerpo técnico con sus actuaciones en los últimos partidos. El cambio de posición de Alexis Saelemaekers y el próximo regreso de Christian Pulisic también aumentarán la competencia en las bandas.

Rafael Leão afronta actualmente una carrera contra el tiempo para recuperarse por completo antes del próximo partido inaugural de la Serie A italiana contra el equipo de Turín. Si el delantero no está disponible, otros futbolistas que destacaron en los amistosos de pretemporada tendrán la oportunidad de ser titulares.

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