Lucy Bronze renueva su contrato con el Chelsea: decisión clave para el club londinense

La experimentada defensora de la selección inglesa, Lucy Bronze, ha decidido prorrogar su contrato actual con el club londinense del Chelsea. Este acuerdo representa una noticia muy esperada para los aficionados en medio de la incertidumbre del mercado de fichajes de verano. Según el nuevo contrato, la veterana futbolista defenderá los colores de las "Blues" durante una temporada más. Así lo informa Goal.com.

Bronze había firmado un contrato por dos años cuando se incorporó al club londinense en 2024. Su acuerdo anterior debía expirar este verano, pero la directiva y la entrenadora Sonia Bompastor consideraron necesario mantener la experiencia de la jugadora. Según Goal.com, el nuevo contrato se anunció oficialmente el jueves, dos días después de que finalizara el contrato previo.

La exestrella del FC Barcelona y del Olympique Lyonnais ha demostrado su polivalencia en el Chelsea, desempeñándose no solo como lateral derecha, sino también como central. A pesar de que la competencia aumentó con la llegada de la australiana Ellie Carpenter, Bronze mantuvo su lugar en el once titular. La futbolista expresó su satisfacción con esta decisión, destacando que el traslado del club al estadio Stamford Bridge y la búsqueda de nuevas metas la motivan.

Dificultades en el mercado de fichajes

La renovación de Lucy Bronze era fundamental para el Chelsea, ya que el club enfrenta actualmente serios obstáculos en el mercado de transferencias. Tras la salida de delanteras líderes como Sam Kerr y Catarina Macario, reforzar la línea ofensiva se ha convertido en la tarea principal. Sin embargo, alcanzar dichos objetivos no está siendo sencillo.

Inicialmente, se mantuvieron negociaciones con la delantera del Manchester City, Khadija Shaw, pero la internacional jamaicana prefirió quedarse en su club. Posteriormente, el Chelsea ofreció una cifra récord por el talento sueco de 19 años, Felicia Schroder, pero la joven estrella terminó firmando con el Real Madrid.

Asimismo, Salma Paralluelo, quien se despidió del FC Barcelona, rechazó la oferta del club londinense. Según se informa, las pretensiones salariales de la jugadora de 22 años (más de un millón de libras esterlinas anuales) no convencieron a la directiva del Chelsea. Actualmente, gigantes como el Arsenal, el PSG y el Olympique Lyonnais compiten por Paralluelo.

Los aficionados del Chelsea esperan ahora noticias sobre el destino de otras integrantes del equipo: Hannah Hampton y Aggie Beever-Jones. Los contratos de estas jugadoras también están por expirar y se espera que el club intente retenerlas. La permanencia de una jugadora experimentada como Bronze ayudará a estabilizar el ambiente interno del equipo.