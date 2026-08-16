Ethan Nwaneri podría dejar el Arsenal y el Milan se interesa por su fichaje

El Arsenal de Londres estaría dispuesto a vender a uno de sus jóvenes talentos, Ethan Nwaneri, antes del cierre del mercado de fichajes de verano. El joven centrocampista, que no logra hacerse un hueco en el once titular de Mikel Arteta, podría continuar su carrera en Italia. Goal.com informa de ello.

Según Goal.com, Nwaneri ni siquiera estuvo en el banquillo en el último partido de la Premier League contra el Manchester City. Aunque participó en la pretemporada, todo apunta a que el cuerpo técnico ha decidido prescindir de sus servicios.

Confirmación de Fabrizio Romano

El reconocido experto en fichajes Fabrizio Romano también confirmó esta información en sus redes sociales y señaló que el futbolista abandonará Londres antes del cierre del mercado de verano. Según explicó, este plan ya se había acordado varias semanas atrás.

Cabe recordar que Ethan Nwaneri llamó la atención de todo el mundo del fútbol al debutar como profesional a una edad récord. Sin embargo, la fuerte competencia en una plantilla del Arsenal repleta de estrellas le dificultó disfrutar de minutos de juego con regularidad.

El interés del Milan

La directiva del Milan fue informada de inmediato de la aparición del futbolista en el mercado de fichajes. El gigante italiano busca reforzar su línea de ataque, en particular con un mediapunta polivalente capaz de jugar detrás del delantero.

Los ojeadores del Milan habían incluido al joven inglés en su lista de seguimiento ya a finales de julio. La directiva rossonera está dispuesta a ofrecerle al joven futbolista las condiciones necesarias en San Siro y estudia seriamente las opciones para cerrar el fichaje.

Después de no disfrutar de suficientes minutos en la Premier League la temporada pasada, Nwaneri fue cedido al Olympique de Marsella. Aunque su experiencia en la Ligue 1 ayudó a su desarrollo, no fue suficiente para que volviera a integrarse en los planes principales de Mikel Arteta.