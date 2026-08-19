Kylian Mbappé, criticado: razones y análisis

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Kylian Mbappé, criticado: razones y análisis

Según Goal.com, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, que ha igualado el récord goleador de Cristiano Ronaldo desde el inicio de la temporada, está siendo objeto de críticas inusuales por parte de especialistas y aficionados. A pesar de sus excelentes resultados en sus primeras temporadas, el francés afronta una enorme presión debido a las exigencias altísimas del club blanco. Al respecto, Goal.com informa de ello.

Según los datos, Kylian Mbappé dejó el Paris Saint-Germain como agente libre y se incorporó al club madrileño en 2024. Desde sus primeros partidos logró destacar en la línea ofensiva. Aunque anteriormente estaba acostumbrado a jugar principalmente como extremo izquierdo, marcó 44 goles como delantero centro, conquistó la Bota de Oro y despejó las dudas.

El Real Madrid y el entorno de presión

Sin embargo, en el Real Madrid los logros individuales no son suficientes. Aunque el equipo conquistó la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA, los principales trofeos y el ansiado Balón de Oro todavía no han llegado para el francés. Al mismo tiempo, el hecho de que su antiguo club, el Paris Saint-Germain, encadene victorias en la Liga de Campeones también genera cierta presión psicológica sobre el futbolista.

Las estadísticas globales de Kylian Mbappé con el club madrileño son impresionantes. En 103 partidos ha marcado 86 goles, el mismo registro que Cristiano Ronaldo cuando llegó a Madrid en 2009. Recordemos que Cristiano Ronaldo marcó posteriormente 450 goles en total, entró en la historia y consiguió superar los 50 tantos durante seis temporadas consecutivas.

La opinión de los especialistas y la situación del equipo

En una entrevista concedida a Goal.com, la antigua estrella del Real Madrid Steve McManaman opinó sobre el rendimiento de la dupla formada por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Según explicó, cuando juegan por separado, ambos futbolistas se convierten en auténticos líderes y superestrellas sobre el terreno de juego. Sin embargo, cuando actúan juntos, el equipo no logra conquistar los títulos que se esperan de él.

Como señaló Steve McManaman, en un gigante como el Real Madrid siempre se aplica el principio de «victoria o catástrofe». Si rivales directos como el Barcelona ganan todos los trofeos y se imponen en las finales, en Madrid se considera una verdadera tragedia. Por eso Mbappé sigue siendo objeto de duras críticas a pesar de sus goles individuales.

Kylian MbappéReal MadridCristiano RonaldoVinícius JúniorLa Liga
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