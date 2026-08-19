La directiva del Arsenal reacciona a los posibles traspasos de sus canteranos

El director ejecutivo del Arsenal londinense, Richard Garlick, no descartó la posibilidad de vender a sus talentosos canteranos Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri en los últimos días del mercado de fichajes. En una entrevista concedida a la BBC, el dirigente afirmó que el club estaba dispuesto a estudiar ofertas convenientes por los jugadores formados en su academia, lo que podría proporcionar al equipo de Mikel Arteta margen financiero para fichar nuevos futbolistas. Goal.com informa .

Aunque los Gunners han incorporado a jugadores como Christos Kolis y Bruno Guimarães durante el actual periodo de fichajes para reforzar su plantilla, el entrenador Mikel Arteta pretende mejorarla aún más. En particular, asegurar la defensa tras la lesión de William Saliba y añadir otro jugador al ataque siguen siendo prioridades. Por ello, el club tampoco descarta recaudar una cantidad importante mediante la venta de sus jóvenes talentos formados en la academia.

El mercado de fichajes y los principales pretendientes

Entre los jóvenes talentos del equipo, Ethan Nwaneri es considerado el jugador con más posibilidades de abandonar el club, ya que no fue incluido en la convocatoria para el partido de la Supercopa, el Community Shield, contra el Manchester City. En cambio, Myles Lewis-Skelly ofreció una magnífica actuación en el centro del campo en ese encuentro y recibió los elogios de los especialistas. El internacional inglés en categorías inferiores despierta actualmente el interés de los principales rivales del Arsenal en la Premier League

En concreto, la prensa informó de que Manchester United y Chelsea estaban interesados en Myles Lewis-Skelly y de que su valor de traspaso se estimaba en 45 millones de libras esterlinas. Esto obliga a la directiva del club londinense a buscar un equilibrio entre sus intereses económicos y el futuro del joven futbolista.

La postura oficial de la directiva

Richard Garlick señaló que el club no busca vender activamente a sus jóvenes, pero está dispuesto a negociar si llega una oferta beneficiosa tanto para el jugador como para el Arsenal. «Myles terminó la temporada pasada y comenzó la actual de una manera extraordinaria, y estamos muy satisfechos con él. Ethan también realizó una gran pretemporada», declaró el director ejecutivo del club.

El dirigente del Arsenal añadió que el club se siente justamente orgulloso de los éxitos de su academia. Según Garlick, los aficionados siempre quieren ver a los canteranos vestir la camiseta del primer equipo, saltar al campo y contribuir a las victorias del conjunto. Por eso, cada decisión sobre un traspaso se toma tras analizarla detenidamente.