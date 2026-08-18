Milan y Juventus podrían volver a intercambiar jugadores

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Milan y Juventus podrían volver a intercambiar jugadores

A menos de una semana del comienzo de la nueva temporada de la Serie A, los grandes clubes siguen haciendo balance de sus plantillas. Según Sky Sport, Milan y Juventus podrían cerrar un sorprendente intercambio en los últimos días del mercado de fichajes, con jugadores que no entran en sus planes. Goal.com informa .

Actualmente, ambos equipos cuentan con jugadores que han perdido la confianza de sus entrenadores o desean marcharse a otro club. En particular, Youssouf Fofana, en el Milan, y Nico González, en la Juventus, podrían convertirse en opciones atractivas para otros equipos. La proximidad del cierre del mercado de fichajes podría acelerar este tipo de acuerdos.

Nuevas opciones para el centro del campo y la defensa

El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, exige contar con dos jugadores competitivos por posición. El club turinés necesita urgentemente un centrocampista defensivo físicamente fuerte, capaz de recuperar el balón en el centro y de acompañar a Manuel Locatelli y Khéphren Thuram.

Franck Kessié era considerado inicialmente el principal candidato. Sin embargo, después de que el entrenador del Milan, Ruben Amorim, incluyera al francés en la lista de transferibles, los agentes de Youssouf Fofana contactaron de inmediato con la directiva de la Juventus para ofrecerle al exjugador del Mónaco.

Además, reforzar la posición de central diestro sigue siendo una prioridad, ya que se espera que Gatti y Rugani abandonen el equipo. Según Sky Sport, Fikayo Tomori, cuya salida del Milan parece probable, vuelve a estar en el radar de la Juventus.

Los planes ofensivos del Milan y Nico González

Por su parte, el Milan también planea remodelar su línea ofensiva y la zona situada detrás de Gonçalo Ramos. Solo parece segura la continuidad de Christian Pulisic, mientras que Ruben Loftus-Cheek también se considera una opción. Sin embargo, el club busca sustitutos ante las posibles salidas de Christopher Nkunku y Rafael Leão.

En este contexto aparece la opción de Nico González. El extremo argentino regresó a la Juventus tras finalizar su cesión en el Atlético de Madrid, pero no quiere quedarse en Turín bajo ningún concepto. Por ello, sus agentes lo ofrecieron al Milan, cuya directiva no ha descartado por completo esta posibilidad.

Los últimos días del mercado de fichajes podrían ser para ambos clubes la última oportunidad de desprenderse de los jugadores sobrantes y cubrir las posiciones necesarias.

MilanJuventusNico GonzálezYoussouf FofanaSerie A
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