Jhon Lucumí: «La Juventus es el equipo más grande de Italia»

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Jhon Lucumí: «La Juventus es el equipo más grande de Italia»

El defensa colombiano Jhon Lucumí se incorporó oficialmente a la Juventus y concedió su primera entrevista a los canales oficiales del club turinés. Según informa Goal.com, el futbolista no ocultó su satisfacción por fichar por el equipo más laureado de Italia y destacó que está deseando adaptarse rápidamente a su nuevo conjunto. Sobre ello, Goal.com informa .

Este nuevo fichaje ha despertado un gran interés entre el club y sus aficionados. Lucumí señaló que la Juventus es uno de los equipos más prestigiosos no solo del país, sino también de Europa, y que está preparado para demostrar todo su potencial allí.

Fuentes de inspiración en el equipo y defensas legendarios

El futbolista colombiano también habló de los jugadores de la historia del club turinés que considera referentes. Según sus palabras, su compatriota y exjugador de la Juventus Juan Cuadrado es una gran fuente de inspiración para él.

«Si tuviera que elegir a un defensa de la historia de la Juventus que me inspire, mencionaría primero a Juan Cuadrado. Aquí hizo un trabajo extraordinario y, en Colombia, fue un ejemplo para todos nosotros por jugar en este equipo. Además, grandes defensas como Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci y Andrea Barzagli son una referencia de enorme nivel para todos los defensas», declaró Lucumí.

El entrenador del equipo y los planes de futuro

El futbolista afirmó que actualmente se encuentra en una etapa de madurez de su carrera y que está convencido de que este paso fue la elección correcta. No duda de que podrá ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos junto a compañeros de gran nivel.

Al referirse a su primer contacto con el entrenador, Jhon Lucumí explicó que por ahora solo habían tenido tiempo de saludarse, pero que aún disponía de tiempo suficiente para comprender correctamente las exigencias del técnico y adaptarse a su estilo.

Para finalizar, el defensa se dirigió a los aficionados de la Juventus y afirmó que está deseando reencontrarse con ellos en el Allianz Stadium. Prometió darlo todo sobre el terreno de juego y corresponder dignamente a su confianza y cariño.

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