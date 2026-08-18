Rafael Leao ofrecido al Chelsea a precio reducido

En las últimas semanas del mercado de fichajes, el delantero del AC Milan Rafael Leao fue ofrecido inesperadamente al Chelsea. Según La Gazzetta dello Sport, el valor del traspaso del portugués ha caído drásticamente y podría ser fichado por solo 34 millones de libras (40 millones de euros). Goal.com informa .

El extremo de 27 años ha sido uno de los jugadores más regulares y brillantes de la Serie A durante la última década. Sin embargo, el AC Milan está dispuesto a desprenderse de su líder para mejorar su situación financiera y mantener el equilibrio presupuestario. El club italiano intentó inicialmente vender al futbolista a la Roma, pero la falta de interés del conjunto romano llevó a sus representantes a contactar con otros grandes clubes europeos.

Los otros grandes de la Premier League se retiraron

A comienzos del mercado de fichajes de verano, Arsenal y Manchester United eran considerados los principales pretendientes de Rafael Leao. En particular, los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, querían reforzar su línea ofensiva y buscaban un nuevo jugador tras la salida de Leandro Trossard. Sin embargo, el club londinense centró su atención en otro futbolista y fichó a Christos Tzolis procedente del Club Brugge.

Manchester United también había mostrado inicialmente un gran interés por el extremo portugués. En las temporadas anteriores, la llegada de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo garantizó una competencia suficiente en las bandas. Como resultado, los Red Devils decidieron retirarse de la puja, creando una situación favorable para el Chelsea.

Las ambiciones del jugador y un nuevo desafío

A lo largo de su carrera, Rafael Leao nunca ha ocultado su deseo de jugar en la Premier League y afrontar un desafío mayor. En una entrevista anterior, afirmó abiertamente que ya había ganado trofeos en Italia y que había llegado el momento de cambiar.

« Necesito un nuevo desafío. Ya he ganado dos trofeos en Italia y he pasado suficiente tiempo allí », declaró el extremo al hablar de su futuro. Mientras su salida del AC Milan parece prácticamente segura, el Chelsea podría convertirse en el próximo destino de su carrera.