Ronaldo rompe el récord de Instagram en la publicación de Messi

Dos grandes estrellas del mundo del fútbol — Cristiano Ronaldo y Lionel Messi — volvieron a ser mencionadas juntas en las redes sociales. Esta vez, el delantero portugués estableció un récord con el comentario que dejó en una publicación de Messi en Instagram.

Después de la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, el futbolista argentino publicó en redes sociales un mensaje dedicado a su padre. Ronaldo expresó sus condolencias a Messi y a sus seres queridos en los comentarios de la publicación, y deseó fuerza y paciencia a su familia en estos momentos difíciles.

El breve pero sincero comentario no pasó desapercibido para los aficionados. En poco tiempo, acumuló millones de «Me gusta».

A 16 de agosto, el comentario de Ronaldo en la publicación de Messi había conseguido más de 6,7 millones de «Me gusta» De este modo, se convirtió en el comentario con más «Me gusta» en la historia de Instagram.

Lo curioso es que Ronaldo ya había logrado algo similar. Otro de sus comentarios tenía el récord de «Me gusta» en Instagram. Sin embargo, la estrella portuguesa ahora superó su propio récord con el comentario que dejó en la publicación de Messi.