Cambios en la dirección del Chelsea: Todd Boehly podría vender su participación

El Chelsea de Londres podría afrontar otro cambio importante en su dirección. Según informa L’Équipe, Todd Boehly y Mark Walter, dos figuras destacadas del grupo de principales propietarios del club, estudian vender sus participaciones a Clearlake Capital. Se espera que esta posible operación transforme por completo la estructura de gestión del club inglés. Sobre ello, Goal.com informa .

Actualmente, Clearlake Capital posee una participación de control superior al 61 % en la estructura accionarial del Chelsea. El presidente del club, Todd Boehly, y Mark Walter, miembro de la junta directiva, poseen cada uno aproximadamente el 13 % de las acciones. El financiero suizo Hansjörg Wyss también cuenta con una participación similar. Según se ha informado, la relación entre Boehly y Clearlake Capital se ha deteriorado con el paso del tiempo.

Tensiones en la dirección y fichajes

A pesar de las enormes cantidades invertidas en el mercado de fichajes durante los últimos años, los resultados del equipo estuvieron por debajo de las expectativas de la mayoría. En este contexto, Todd Boehly comenzó a ser señalado como uno de los principales responsables del bajo rendimiento del equipo. Tras comprar el club a Roman Abramovich en 2022, Boehly también ejerció durante un tiempo como director deportivo. Su reconocimiento de que no contaba con suficiente experiencia en el fútbol agravó aún más las dudas y las tensiones internas en la dirección.

Cabe recordar que, en 2022, el Chelsea fue vendido a inversores estadounidenses por cerca de 3.000 millones de euros debido a las sanciones impuestas a Roman Abramovich. Según las estimaciones de la prensa inglesa, el valor actual del club ronda los 5.800 millones de euros. Si Boehly y Walter venden sus participaciones a Clearlake Capital, la operación supondrá un importante punto de inflexión para el club tras cuatro años de inversiones récord, resultados decepcionantes y desacuerdos internos.