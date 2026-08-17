Marc Cucurella comparte sus impresiones tras debutar con el Real Madrid

El defensa español Marc Cucurella debutó finalmente con el Real Madrid en un amistoso contra el equipo alemán Schalke 04. En el Veltins-Arena, el futbolista saltó al campo, contribuyó a la preparación de pretemporada del equipo y después compartió sus impresiones positivas. Goal.com informa .

En una entrevista concedida a Realmadrid TV, Cucurella destacó que estaba satisfecho con sus primeros minutos, muy esperados. El español entró en el minuto 61, disputó sus primeros minutos con su nuevo equipo, sumó ritmo de competición y dio un paso importante para completar la preparación de pretemporada del club.

La adaptación al nuevo equipo y la ayuda de sus compañeros

Después del pitido final, el futbolista declaró: «Estoy muy feliz. Creo que fue un gran partido para todos y que logramos un buen resultado antes del inicio del campeonato. Estos son mis primeros minutos y me siento muy motivado. La espera fue larga, pero poco a poco estoy recuperando el ritmo de competición».

Cucurella también destacó que sus nuevos compañeros le ayudaron a adaptarse rápidamente. Según explicó, el ambiente positivo en el vestuario se refleja directamente en el juego sobre el césped, lo que facilita todo el proceso.

El fruto de años de trabajo

El defensa habló de su trayectoria y de los esfuerzos realizados. En su opinión, el trabajo incansable de los últimos años no fue en vano, y sus éxitos actuales son una recompensa merecida por todos los sacrificios realizados.

«Hay muchísimo trabajo detrás y todos los esfuerzos que he hecho durante estos años han demostrado su valor», añadió el futbolista. También expresó su satisfacción por todo lo que está viviendo y su deseo de seguir ganando títulos y disfrutando de esta experiencia en el futuro.

De este modo, este amistoso de pretemporada terminó de forma positiva tanto para el club madrileño como para su nuevo jugador. Ahora el equipo afronta la fase final de preparación para los próximos partidos oficiales del campeonato.