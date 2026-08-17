El Inter inicia negociaciones con el Liverpool por Curtis Jones

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El Inter inicia negociaciones con el Liverpool por Curtis Jones

Mientras el mercado de fichajes de verano entra en su fase más intensa, el Inter italiano ha vuelto a intensificar sus esfuerzos para fichar al centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. Según Sport Mediaset y Corriere dello Sport, ambas partes se preparan para sentarse de nuevo a negociar en los próximos días y discutir las condiciones del acuerdo. Este interés estaría relacionado con la inesperada ausencia del jugador en los últimos amistosos y con su deseo de trasladarse a Italia. Goal.com informa al respecto.

La ausencia de Curtis Jones en la convocatoria durante los amistosos disputados por el Liverpool contra el Como había llamado la atención de los aficionados. El club inglés anunció oficialmente que el futbolista se perdería los partidos por una lesión en la rodilla. Sin embargo, los medios italianos ponen en duda esta versión y aseguran que la verdadera razón sería otra. Según algunas fuentes, el comunicado oficial sobre los motivos médicos habría sido una excusa parcialmente cierta para ocultar la situación, mientras que el propio jugador desea firmemente fichar por el Inter y jugar en San Siro.

El proyecto del Inter con los futbolistas ingleses

Si la operación se concreta, Curtis Jones se convertirá en el próximo futbolista inglés de renombre que jugará en el equipo milanés dirigido por Cristian Chivu. El Inter ya cuenta en sus filas con sus compatriotas John Stones y Djed Spence, que están rindiendo con éxito. La incorporación de futbolistas ingleses se ha convertido en uno de los pilares de la política de fichajes del campeón italiano en los últimos tiempos.

Formado en la academia del Liverpool, Curtis Jones estaría viendo su futuro no en el club de su infancia, sino en Italia, donde quiere jugar rodeado de caras conocidas. Aun así, todavía existe una diferencia considerable entre ambos clubes respecto al precio del traspaso. La directiva del Liverpool exige alrededor de 40 millones de euros por el futbolista. Sin embargo, el club milanés no tiene prisa por pagar esa cantidad, ya que el contrato del centrocampista expira el próximo año.

Nueva oferta y negociaciones

Según Tuttosport, la cesión de Davide Frattesi a la Lazio permitió al Inter liberar una plaza en la plantilla y abrió el camino para inscribir a Curtis Jones. En este contexto, el club milanés prepara una oferta oficial de 30 millones de euros más bonus para el Liverpool. El Inter confía en que el hecho de que al jugador le quede un año de contrato y su deseo de marcharse obliguen al Liverpool a rebajar sus exigencias.

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