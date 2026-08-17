Las ventas de los smartphones Redmi K100 Pro quedan por debajo de lo esperado

Las primeras ventas de los smartphones Redmi K100 Pro y K100 Pro Max, pertenecientes a la última serie insignia de Xiaomi en el mercado chino, han disminuido frente a la generación anterior. Según ixbt.com, el interés inicial por los nuevos dispositivos está muy por debajo de los resultados de la serie K90 del año pasado. Ixbt.com informa de ello.

Según los datos proporcionados por la agencia de análisis RD Observation, las ventas combinadas de los Redmi K100 Pro y K100 Pro Max durante la primera noche y el día siguiente representaron aproximadamente el 65 % del resultado de la serie K90 en el mismo periodo. Esto indica que la demanda de los compradores por los nuevos smartphones insignia ha disminuido ligeramente.

Diferencias entre los modelos

El principal motivo del descenso general de las ventas fue el modelo Redmi K100 Pro estándar. Durante el periodo inicial, su volumen de ventas alcanzó apenas el 50 % del registrado por el Redmi K90 el año pasado. En otras palabras, el nuevo modelo Pro obtuvo un resultado dos veces inferior al de la generación anterior.

Al mismo tiempo, la situación del Redmi K100 Pro Max, más avanzado, resultó ser algo mejor. El dispositivo logró alcanzar el 85 % de las ventas del Redmi K90 Pro Max del año pasado. Esto demuestra que los consumidores prefieren la versión Max de gama alta frente al modelo estándar.

Estadísticas oficiales y valoración de los analistas

Cabe señalar que estos datos presentan una ligera contradicción con las estadísticas oficiales de Xiaomi. El 12 de agosto, el directivo de la compañía Lu Weibing anunció que las ventas del Redmi K100 Pro Max habían alcanzado el 150 % del resultado de la generación anterior durante el primer día. Sin embargo, los especialistas explicaron que se habían comparado periodos de distinta duración.

Las cifras presentadas por la dirección de Xiaomi abarcan el periodo hasta la medianoche del 11 de agosto, es decir, las primeras horas posteriores a la presentación y al inicio de las ventas. La estimación de RD Observation incluye la primera noche y todo el día siguiente. Esto indica que, tras el intenso entusiasmo inicial, las ventas se ralentizaron rápidamente.

Recordemos que los smartphones Redmi K100 Pro y K100 Pro Max fueron presentados la noche del 11 de agosto. Los dispositivos incorporan la plataforma insignia de Qualcomm: el modelo K100 Pro utiliza Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series, mientras que el Pro Max integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 completo. Entre sus principales características también se incluyen baterías de gran capacidad de 8580 y 9070 mA·ch, respectivamente, además de un sistema de audio ajustado en colaboración con Bose. Por ahora, solo se conocen los resultados de los primeros días, por lo que es demasiado pronto para evaluar el éxito comercial de toda la serie.