Doom en el espacio: el legendario juego se ejecuta en el satélite de RUVDS

·4·Tecnología
Doom en el espacio: el legendario juego se ejecuta en el satélite de RUVDS

El legendario juego de disparos Doom se ejecutó en la plataforma satelital especial de RUVDS. Este experimento inusual se llevó a cabo en el marco de las pruebas abiertas del dispositivo, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de probar su propio software directamente en órbita. Ixbt.com informa de ello.

Según ixbt.com, esta vez se utilizó un ordenador embarcado Raspberry Pi Zero para ejecutar el juego. La conexión con el entorno informático del satélite se proporcionó mediante el sistema Console Gate, desarrollado conjuntamente por RUVDS y la oficina de diseño «Pyatoe pokolenie».

Capacidades de la plataforma orbital

Cabe recordar que este satélite, denominado RUVDSSat1, fue lanzado al espacio en febrero de este año. Su principal misión es ofrecer a desarrolladores y radioaficionados la posibilidad de probar sus programas en condiciones espaciales reales.

Las pruebas abiertas iniciadas ahora constituyen la etapa final de la actividad del satélite. Hasta la fecha, el dispositivo no solo ha probado software, sino que también ha participado en el establecimiento de comunicaciones con una plataforma estratosférica sobre el Polo Norte y en las pruebas de un sistema de seguridad de la información para tecnología espacial.

Pruebas en un dispositivo inusual

La ejecución de Doom en el espacio se convirtió en uno de los experimentos más destacados del proyecto. Este tipo de pruebas demuestra claramente hasta qué punto las plataformas orbitales pueden adaptarse a la ejecución de soluciones de software y tareas complejas.

Según los expertos, estos proyectos permitirán ampliar en el futuro las posibilidades de probar en el espacio diversos cálculos y soluciones tecnológicas mediante pequeños satélites.

DoomRUVDSEspacioRaspberry PiSoftware
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las ventas de los smartphones Redmi K100 Pro quedan por debajo de lo esperadoLas ventas de los smartphones Redmi K100 Pro quedan por debajo de lo esperadoHoy, 16:24El smartphone Samsung Galaxy S26 explotó en un bolsillo y lesionó a su propietarioEl smartphone Samsung Galaxy S26 explotó en un bolsillo y lesionó a su propietarioHoy, 15:57Starlink ofrece Internet gratis a las víctimas del terremoto en IndonesiaStarlink ofrece Internet gratis a las víctimas del terremoto en IndonesiaHoy, 14:50Se revela el precio de reemplazo de la pantalla del Galaxy Z Fold8 UltraSe revela el precio de reemplazo de la pantalla del Galaxy Z Fold8 UltraHoy, 14:23Una IA despide a un empleado: primer caso bajo la dirección de ClaudeUna IA despide a un empleado: primer caso bajo la dirección de ClaudeHoy, 12:52El satélite Arktika-M graba un eclipse solar desde el espacioEl satélite Arktika-M graba un eclipse solar desde el espacioHoy, 10:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D
El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo