Doom en el espacio: el legendario juego se ejecuta en el satélite de RUVDS

El legendario juego de disparos Doom se ejecutó en la plataforma satelital especial de RUVDS. Este experimento inusual se llevó a cabo en el marco de las pruebas abiertas del dispositivo, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de probar su propio software directamente en órbita. Ixbt.com informa de ello.

Según ixbt.com, esta vez se utilizó un ordenador embarcado Raspberry Pi Zero para ejecutar el juego. La conexión con el entorno informático del satélite se proporcionó mediante el sistema Console Gate, desarrollado conjuntamente por RUVDS y la oficina de diseño «Pyatoe pokolenie».

Capacidades de la plataforma orbital

Cabe recordar que este satélite, denominado RUVDSSat1, fue lanzado al espacio en febrero de este año. Su principal misión es ofrecer a desarrolladores y radioaficionados la posibilidad de probar sus programas en condiciones espaciales reales.

Las pruebas abiertas iniciadas ahora constituyen la etapa final de la actividad del satélite. Hasta la fecha, el dispositivo no solo ha probado software, sino que también ha participado en el establecimiento de comunicaciones con una plataforma estratosférica sobre el Polo Norte y en las pruebas de un sistema de seguridad de la información para tecnología espacial.

Pruebas en un dispositivo inusual

La ejecución de Doom en el espacio se convirtió en uno de los experimentos más destacados del proyecto. Este tipo de pruebas demuestra claramente hasta qué punto las plataformas orbitales pueden adaptarse a la ejecución de soluciones de software y tareas complejas.

Según los expertos, estos proyectos permitirán ampliar en el futuro las posibilidades de probar en el espacio diversos cálculos y soluciones tecnológicas mediante pequeños satélites.