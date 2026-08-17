China pone en órbita otro satélite de teledetección terrestre

China colocó con éxito en órbita un satélite de teledetección terrestre desde el cosmódromo de Taiyuan, en la provincia de Shanxi. Según ixbt.com, el lanzamiento tuvo lugar el 17 de agosto a las 11:02, hora de Pekín (06:02, hora de Moscú), y la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) confirmó oficialmente el éxito de la misión. Ixbt.com informa .

Este lanzamiento exitoso tiene una importancia histórica para la familia de cohetes Long March, cuyo número total de lanzamientos de esta serie alcanzó los 664. Al mismo tiempo, el cohete CZ-2C realizó su 88.º lanzamiento, el cuarto registrado desde comienzos de 2026.

Características técnicas y capacidades del cohete

El CZ-2C utilizado es un cohete de dos etapas propulsado por combustible líquido. Su longitud es de aproximadamente 42 metros y está equipado con una cofia de 3,35 metros de diámetro. Este lanzador puede transportar con éxito hasta 2,85 toneladas de carga útil a una órbita terrestre baja.

Aunque la CASC mantiene en secreto el nombre exacto de la nave espacial y sus principales misiones, los especialistas destacan la importancia de este tipo de dispositivos para las necesidades científicas y prácticas del país. En los últimos años, China ha reforzado constantemente sus capacidades espaciales y desarrolla activamente programas en diversos ámbitos.

Actividad espacial de China y próximos proyectos

China desarrolla actualmente a gran ritmo amplias redes de satélites que abarcan la observación de la Tierra, la meteorología, las comunicaciones y los sistemas de navegación. Además, en el marco de sus ambiciosos programas, el país lleva a cabo con éxito proyectos de exploración lunar e interplanetaria.

Cabe recordar que la República Popular China aumenta año tras año su actividad espacial. En particular, durante 2025 el país batió su propio récord nacional al realizar un total de 92 lanzamientos espaciales en un solo año.