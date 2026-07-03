Embolo y Ndoy llevan a Suiza a los octavos de final

La selección nacional de Suiza continuó su camino en el torneo tras vencer 2-0 a Argelia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los europeos marcaron un gol al inicio de cada tiempo. El destino del encuentro fue decidido por las definiciones precisas de Breel Embolo y Dan Ndoy.

Gol rápido de Embolo

Suiza comenzó el partido con mucha intensidad y abrió el marcador ya en el minuto 10.

Breel Embolo aprovechó una oportunidad en la defensa argelina para poner adelante a su equipo. La primera parte terminó con una mínima ventaja suiza.

Ndoy pone el candado al inicio del segundo tiempo

Tras el descanso, a Suiza le bastó un solo minuto para marcar el segundo gol.

En el minuto 46, Dan Ndoy anotó para poner el marcador 2-0. En el tiempo restante, Argelia no pudo cambiar la situación.

Próximo rival aún desconocido

Esta victoria le otorga a Suiza el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El próximo rival de los europeos se definirá según el resultado del partido Colombia — Ghana.

Mundial 2026. Dieciseisavos de final

Suiza — Argelia — 2:0

Goles: Embolo, 10; Ndoy, 46.

Suiza: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria (Widmer, 87), Freuler, Xhaka, Ndoy (Ebisher, 87), Manzambi (Okafor, 71), Vargas (Rieder, 71), Embolo.

Argelia: Benbut, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Maza, Chaibi, Mahrez (Moussa, 71).

Suiza mostró un juego sólido en los play-offs y sigue en la lucha por el trofeo. Ahora el equipo espera otra prueba seria contra Colombia o Ghana.