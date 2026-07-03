El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se encuentra al borde de lograr éxitos sin precedentes en la Copa del Mundo 2026. El delantero del Real Madrid lidera no solo la carrera por los trofeos colectivos, sino también la de los premios individuales. El exfutbolista francés Louis Saha, en una entrevista con Goal.com, comentó sobre el estado actual de Mbappé y cómo está respondiendo a sus críticos. Así lo informa Goal.com.

Según Saha, Kylian Mbappé es el principal candidato para ganar la Copa del Mundo, la Bota de Oro y el Balón de Oro en este mundial. Si logra estos objetivos, su primer Balón de Oro al final del año estaría prácticamente garantizado. Este resultado lo consolidaría aún más entre los jugadores más grandes de la historia del fútbol mundial.

En cuanto a su carrera a nivel de club, las dos primeras temporadas de Mbappé en el Real Madrid no fueron tan fluidas como se esperaba. Aunque el delantero, que llegó a la capital española como agente libre en 2024, registra cifras individuales sorprendentes (86 goles en 103 partidos), tuvo mala suerte en cuanto a trofeos colectivos. En este periodo, su antiguo equipo, el Paris Saint-Germain, ganó la Champions League dos veces consecutivas, mientras que el Barcelona dominó la La Liga española.

Críticas y nueva motivación

Louis Saha calificó de «extrañas» las críticas hacia Mbappé. En su opinión, el futbolista está silenciando todas las dudas con sus acciones en el campo. «Mbappé está jugando ahora en 'modo venganza' y eso le sienta muy bien. No solo marca goles, sino que ha demostrado ser un verdadero líder capaz de inspirar a jóvenes compañeros como Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola», afirma Saha.

Actualmente, Mbappé ya se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la selección de Francia (62 goles). En la Copa del Mundo 2026, ya ha anotado 6 goles, igualando al legendario Lionel Messi. El delantero, que ganó la Bota de Oro en el mundial de Qatar 2022, vuelve a liderar la carrera de goleadores.

La selección de Francia está cerca de repetir su éxito de 2018 y borrar la amargura de las medallas de plata de 2022. Los especialistas destacan que la condición física y la preparación mental de Mbappé jugarán un papel decisivo en los encuentros definitivos. Si los «les Bleus» llegan a la final y ganan, Mbappé podría completar su colección con todos los premios individuales más prestigiosos posibles.

En conclusión, el ruido y la presión alrededor de Kylian Mbappé solo lo hacen más fuerte. Según Louis Saha, el delantero arde en deseos de hacer historia y está listo para mostrar sus mejores cualidades en los próximos partidos. Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, este vuelo de Mbappé también es interesante, ya que está iniciando una nueva era como la estrella más brillante del fútbol moderno.