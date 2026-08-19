Una era entera del fútbol mundial ha llegado a su fin: «Manchester City» se despidió de Josep Guardiola, quien conquistó victorias fantásticas con el club durante diez años. Los momentos más dolorosos, ocurridos en el vestuario del equipo y mantenidos en secreto hasta ahora, han salido a la luz pública: ¿qué obligó realmente al gran entrenador a marcharse?

El último discurso: los momentos impactantes de la película «A Beautiful Obsession»

El documental «A Beautiful Obsession», estrenado en internet, desveló los últimos días de Guardiola en el club. Ante sus jugadores, el técnico español reconoció abiertamente la dureza de su decisión:

«Chicos, no hablaré mucho. El domingo, «Manchester City» jugará mi último partido como entrenador. La razón es sencilla: para continuar hace falta fuerza y energía. Pero, en el fondo, sé que ya no me queda esa energía.» — declaró Josep Guardiola.

Pep consideraba que era su deber explicar personalmente la situación a los jugadores antes del anuncio oficial y agradeció a todos sus pupilos.

El imperio de Guardiola en «Manchester City» durante diez años

Indicador Cifras y éxitos Periodo al frente del equipo 2016–2026 (10 años) Títulos conquistados 20 títulos Títulos de la Premier League Seis veces campeón de Inglaterra La cima más alta Título de la Liga de Campeones de la UEFA

Una huella imborrable en la historia del fútbol

Cuando llegó a Manchester en 2016, Pep no solo transformó al equipo, sino también la táctica de todo el fútbol inglés. Sin embargo, una década de presión constante, récords y lucha por los trofeos terminó agotando mental y físicamente incluso al técnico más fuerte. Se espera que su marcha cambie por completo el equilibrio de poder en la Premier League.

¿Creen que Manchester City podrá conservar su antiguo poder sin Guardiola o el club se encamina hacia una crisis?

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