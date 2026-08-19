Arabia Saudita En los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el partido estuvo marcado por una alineación sorprendente y un festival de goles. El Al-Nassr, de Riad, visitó al Al-Diriyah sin su principal estrella. La ausencia del líder del equipo Cristiano Ronaldo¿impidió la victoria o surgieron nuevos héroes?

Gol tempranero y contundente reacción del Al-Nassr

El partido comenzó con un ataque inesperado de los locales: en el 2.º minuto, el delantero del Al-Diriyah, Rodriges, abrió el marcador y dejó al Al-Nassr en estado de shock. Sin embargo, el equipo de Riad tomó rápidamente el control del juego y respondió con una sucesión de disparos:

« Sin Ronaldo sobre el terreno de juego, João Félix asumió el liderazgo. Su doblete y los goles de Simakan y Al-Hamdan llevaron al Al-Nassr a la siguiente ronda. »

Copa del Rey saudí: datos del partido de dieciseisavos de final

Indicador « Al-Diriyah » « Al-Nassr » Marcador final 1 4 Autores de los goles Rodriges (2.º) Simakan (11.º), João Félix (36.º, 68.º), Al-Hamdan (37.º) Baja principal — Cristiano Ronaldo (fuera de la convocatoria) Siguiente ronda Eliminado de la competición Clasificación para octavos de final

Plantilla estelar y billete para la siguiente ronda

El cuerpo técnico del Al-Nassr dio minutos en este partido a jugadores de gran nivel como Mané, Coman y Simakan, además de Iñigo Martínez, recién incorporado al equipo. Sin Ronaldo, el conjunto logró una amplia victoria sin problemas y mantiene vivo su camino en la Copa.

¿Creen que el Al-Nassr podrá conquistar esta temporada la Copa del Rey junto a Ronaldo o no tendrá suficiente fuerza para superar a sus rivales?

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