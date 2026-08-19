« Al-Nassr » marca cuatro goles sin sus estrellas — el gran espectáculo de João Félix

·0·Deportes
« Al-Nassr » marca cuatro goles sin sus estrellas — el gran espectáculo de João Félix

Arabia Saudita En los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el partido estuvo marcado por una alineación sorprendente y un festival de goles. El Al-Nassr, de Riad, visitó al Al-Diriyah sin su principal estrella. La ausencia del líder del equipo Cristiano Ronaldo¿impidió la victoria o surgieron nuevos héroes?

Gol tempranero y contundente reacción del Al-Nassr

El partido comenzó con un ataque inesperado de los locales: en el 2.º minuto, el delantero del Al-Diriyah, Rodriges, abrió el marcador y dejó al Al-Nassr en estado de shock. Sin embargo, el equipo de Riad tomó rápidamente el control del juego y respondió con una sucesión de disparos:

« Sin Ronaldo sobre el terreno de juego, João Félix asumió el liderazgo. Su doblete y los goles de Simakan y Al-Hamdan llevaron al Al-Nassr a la siguiente ronda. »

Copa del Rey saudí: datos del partido de dieciseisavos de final

Indicador

« Al-Diriyah »

« Al-Nassr »

Marcador final

1

4

Autores de los goles

Rodriges (2.º)

Simakan (11.º), João Félix (36.º, 68.º), Al-Hamdan (37.º)

Baja principal

Cristiano Ronaldo (fuera de la convocatoria)

Siguiente ronda

Eliminado de la competición

Clasificación para octavos de final

Plantilla estelar y billete para la siguiente ronda

El cuerpo técnico del Al-Nassr dio minutos en este partido a jugadores de gran nivel como Mané, Coman y Simakan, además de Iñigo Martínez, recién incorporado al equipo. Sin Ronaldo, el conjunto logró una amplia victoria sin problemas y mantiene vivo su camino en la Copa.

¿Creen que el Al-Nassr podrá conquistar esta temporada la Copa del Rey junto a Ronaldo o no tendrá suficiente fuerza para superar a sus rivales?

Dejen su opinión en los comentarios y compartan de inmediato esta noticia con sus amigos aficionados al fútbol.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Qué reveló Islom Ismoilov tras la goleada del Neftchi en Buxoro?¿Qué reveló Islom Ismoilov tras la goleada del Neftchi en Buxoro?Hoy, 06:44Rodri revela la verdadera razón por la que eligió precisamente al BarcelonaRodri revela la verdadera razón por la que eligió precisamente al BarcelonaHoy, 06:38¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre las selecciones de Rusia y Uzbekistán?¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre las selecciones de Rusia y Uzbekistán?Hoy, 06:32Qué cambió en las divisiones después de UFC 330Qué cambió en las divisiones después de UFC 330Hoy, 06:14« Neftchi » y « Pakhtakor » ya conocen a sus rivales en la Liga de Campeones de Asia Élite« Neftchi » y « Pakhtakor » ya conocen a sus rivales en la Liga de Campeones de Asia ÉliteHoy, 06:12El Barça anuncia oficialmente el fichaje de Rodri — detalles del contratoEl Barça anuncia oficialmente el fichaje de Rodri — detalles del contratoHoy, 06:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov