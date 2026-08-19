Tank 5 Pro: smartphone resistente con proyector y batería de 17 600 mAh

El mercado de la tecnología móvil se ha enriquecido con dispositivos ultrarresistentes y funciones fuera de lo común. Según ixbt.com, la marca 8849tech ha presentado oficialmente su último buque insignia, el smartphone Tank 5 Pro, diseñado para funcionar en las condiciones más extremas. Con un precio de 1.200 dólares, este dispositivo combina las funciones de un smartphone, un medidor térmico profesional, un proyector y una enorme batería externa. Ixbt.com informa .

Funciones y especificaciones técnicas

Una de las características más destacadas del dispositivo es su cámara termográfica FLIR, con una resolución de 160 × 120 píxeles y capacidad para medir objetos con temperaturas de entre -10 y +400 grados. Para ofrecer imágenes más precisas, el smartphone combina los datos del detector térmico con las imágenes de la cámara convencional. El panel trasero también incorpora una cámara de visión nocturna con cuatro emisores infrarrojos y una potente luz de camping.

El Tank 5 Pro destaca no solo por su resistencia, sino también por su proyector DLP integrado. Este ofrece una resolución de 1080p y un brillo de 220 lúmenes. El apartado óptico incluye además una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles.

Pantalla y rendimiento

El smartphone cuenta con una pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas y alta calidad, con una resolución de 3200 × 1440 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Al mostrar contenido HDR, el brillo máximo alcanza los 3000 nits. Esto garantiza una imagen perfectamente visible incluso bajo la luz directa del sol.

El potente procesador MediaTek Dimensity 9400e se encuentra en el centro del dispositivo. El fabricante ofrece una única configuración, aunque de gama alta: el smartphone incluye 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que permite ejecutar sin problemas incluso las tareas más exigentes.

Dimensiones y autonomía

Un conjunto tan amplio de funciones ha influido naturalmente en las dimensiones del dispositivo. El cuerpo del Tank 5 Pro tiene un grosor de 33,8 milímetros y pesa 715 gramos. Este peso y grosor se deben principalmente a su enorme fuente de energía.

El dispositivo integra una enorme batería de 17 600 mAh compatible con carga rápida de 120 W. También ofrece un alto nivel de protección IP69K, que lo protege por completo frente al agua, el polvo y los golpes mecánicos.