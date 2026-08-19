Qué cambió en las divisiones después de UFC 330

El torneo UFC 330, celebrado en Filadelfia y marcado por varios enfrentamientos intensos, ya quedó atrás. Sin embargo, tras publicarse la actualización semanal de los rankings de la liga, los aficionados quedaron sorprendidos: ¿las grandes peleas no provocaron los cambios esperados o la verdadera sensación se escondía en los puestos inferiores?

Estabilidad en el peso wélter: situación tras la pelea entre Garry y Makhachev

En el combate estelar del torneo, el campeón del peso wélter Islam Makhachev derrotó al irlandés Ian Machado Garry por decisión unánime de los jueces. Sin embargo, este resultado no alteró la cima de la clasificación:

"A pesar de su derrota ante Islam Makhachev, Ian Machado Garry conservó el segundo puesto del top 10 de la división. Carlos Prates, principal aspirante al título, continúa en la primera posición."

Principales movimientos del ranking tras UFC 330

Categoría de peso Luchador Puesto anterior Nuevo puesto Estado y comentario Peso wélter Ian Machado Garry #2 #2 Mantuvo su puesto pese a perder ante Makhachev Peso wélter Carlos Prates #1 #1 Su condición de principal aspirante no cambió Peso mosca Charles Johnson Fuera del top 15 #14 Subió gracias a una rara victoria por twister Peso paja femenino Gillian Robertson #4 #5 Bajó tras perder ante Dern Peso paja femenino Yan Xiaonan #5 #4 Subió debido al retroceso de Robertson

La entrada en el top 15 de Johnson, derrotado por Temirov, y la división femenina

En la cartelera preliminar del torneo, Charles Johnson sometió al debutante brasileño Eduardo Henrique con un raro twister y alcanzó el puesto 14 del top 15 del peso mosca. Cabe señalar que el luchador uzbeko de UFC Ramazon Temirov ya había derrotado anteriormente a este mismo Johnson.

En el peso paja femenino, la canadiense Gillian Robertson, derrotada por la campeona vigente Mackenzie Dern por decisión de los jueces, bajó del cuarto al quinto puesto. Como resultado, la china Yan Xiaonan ascendió al top 4.

¿Crees que es justo que Ian Machado Garry siga segundo pese a su derrota o Carlos Prates ya puede representar una amenaza seria para Makhachev?

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