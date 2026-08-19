¿Qué reveló Islom Ismoilov tras la goleada del Neftchi en Buxoro?

La jornada 18 de la Superliga de Uzbekistán comenzó con un resultado inesperado y realmente sorprendente. Neftchi, líder del campeonato y vigente campeón, perdió 1-4 como visitante ante Buxoro. Tras este duro y doloroso golpe, el entrenador del Neftchi, Islom Ismoilov, realizó declaraciones contundentes en la rueda de prensa: ¿cuál fue la verdadera razón de la derrota?

«No puede ser una excusa»: la caída de un equipo sin cinco de sus líderes

A la pregunta de si la ausencia de cinco titulares influyó directamente en el resultado, Islom Ismoilov respondió con una firmeza inesperada. El técnico no puso ninguna circunstancia como pretexto y afirmó abiertamente que el problema estuvo en los errores individuales:

«No puede ser una excusa. Tenemos jugadores capaces de reemplazarlos. En cualquier circunstancia, no deberíamos haber sufrido una derrota así. El tercero y el cuarto gol de la segunda parte… Todo fueron errores sencillos y ridículos. Estamos regalando el balón al rival y ellos marcan», declaró Islom Ismoilov.

Jornada 18 de la Superliga: datos clave del partido destacado

Indicador Buxoro Neftchi Resultado final 4 1 Estilo de juego Contraataques y pases largos Posesión y ataques posicionales Estatus Local / Ganador Líder, vigente campeón Factor decisivo Aprovechar eficazmente los errores del rival Graves errores individuales en defensa

La táctica de Buxoro no cambia y los próximos pasos

El técnico del conjunto de Ferganá destacó que el estilo del rival apenas había cambiado respecto a la primera vuelta, pero aun así la línea defensiva no pudo controlar la situación:

«En la primera vuelta, Buxoro ya jugó prácticamente con este estilo y abrió el marcador de penalti. Hoy se repitió la misma situación. Apostaron por los pases largos y los contraataques. Nuestros futbolistas son profesionales; sacaremos conclusiones cuanto antes de esta dolorosa derrota y corregiremos los errores».

La inesperada derrota por goleada, sin duda, hace aún más intensa la lucha por el título de la Superliga.

¿Crees que la goleada sufrida por Neftchi fue un accidente o que ha comenzado una crisis en la lucha por el campeonato?

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