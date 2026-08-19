La brillante estrella de la selección de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, podría vivir un giro inesperado y sensacional en su carrera. Un club de la Ligue 1 ha iniciado gestiones urgentes para fichar al extremo uzbeko antes del cierre del mercado de verano, pero ¿qué podría impedir este traspaso?

El plan del Estrasburgo: ¿por qué los franceses eligieron a Fayzullayev?

Según el prestigioso medio francés especializado en fichajes — les-transferts.com — y la emisora L1, el Racing Club de Estrasburgo, de la Ligue 1, está acelerando las negociaciones por nuestro futbolista de 22 años. El club busca reforzar su línea ofensiva con la creatividad del centrocampista ofensivo uzbeko.

Los expertos franceses destacan especialmente las virtudes de Abbosbek:

« Con solo 22 años, Fayzullayev ya cuenta con una gran experiencia internacional. Su capacidad para superar fácilmente a los defensores rivales y crear ocasiones de gol podría dar un nuevo impulso al ataque del Estrasburgo », afirma el periodista de les-transferts.com Yohan Boden.

Situación del jugador y cifras del traspaso

Indicador Estadísticas de Abbosbek Fayzullayev Edad / Posición 22 años / Extremo derecho, centrocampista ofensivo Club actual Başakşehir (Turquía) Contrato vigente Hasta junio de 2030 Estadísticas con la selección 35 partidos, 9 goles Temporada actual 3 partidos, 1 asistencia

El principal obstáculo para el traspaso: la postura del Başakşehir

Aunque el club francés quiere acelerar las negociaciones, la situación dista mucho de ser sencilla. El contrato de Fayzullayev con el club turco, vigente hasta 2030, otorga una gran ventaja al Başakşehir.

Por ello, el equipo francés tendrá que preparar una oferta económica muy importante que satisfaga al club turco para alcanzar un acuerdo. Se espera que las negociaciones decisivas concluyan antes del cierre del mercado de verano.

¿Crees que la Ligue 1 francesa es la opción adecuada para Abbosbek Fayzullayev o sería mejor que continuara en Turquía?

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