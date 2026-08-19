Los legionarios uzbekos brillan en Irán: dramáticas victorias del Tractor y el Esteghlal
La 2.ª jornada de la Pro League iraní estuvo repleta de drama y tensión en los partidos con participación de futbolistas uzbekos. El equipo de Odil Hamrobekov derrotó a domicilio al poderoso Sepahan, mientras que Rustam Ashurmatov disputó los 90 minutos con el grande de Teherán. Sin embargo, ¿por qué Jaloliddin Masharipov, estrella de nuestra selección nacional, no entró al campo?
Intriga hasta el final: lluvia de goles después del minuto 80
En ambos partidos, el resultado se decidió en los últimos minutos. El Tractor solo logró romper en el minuto 83 la defensa del Sepahan, uno de los clubes más fuertes del campeonato, jugando como visitante:
Odil Hamrobekov fue titular, jugó los 90 minutos con seguridad y contribuyó enormemente a la importante victoria a domicilio del Tractor por 2-0 sobre el Sepahan.
Pro League iraní: datos de los partidos más destacados de la 2.ª jornada
Indicador
Sepahan – Tractor (0-2)
Nassaji Mazandaran – Esteghlal (0-1)
Goles decisivos
Husaynzoda (83', 90+1')
Ozodi (86')
Legionarios uzbekos
Odil Hamrobekov (90 minutos completos)
Rustam Ashurmatov (90 minutos completos)
Situación inesperada
El Sepahan cayó como local
Jaloliddin Masharipov se quedó en el banquillo
Balance de la jornada
El Tractor suma tres puntos importantes
El Esteghlal regresa de su visita con una victoria
Masharipov en el banquillo y victoria del Esteghlal
El club de Teherán, Esteghlal, también sumó los tres puntos en el campo del Nassaji Mazandaran gracias al único gol del partido, marcado en el minuto 86. Rustam Ashurmatov, en el centro de la defensa, neutralizó con éxito los ataques rivales. Sin embargo, la decisión de no dar entrada a Jaloliddin Masharipov, muy esperado por los aficionados pese a estar incluido en la convocatoria, sigue sin explicación: ¿fue una decisión táctica o una rotación?
¿Creen que Masharipov recuperará pronto su papel de líder en el once titular del Esteghlal o ha comenzado una nueva competencia en el club?
¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan esta noticia candente con los aficionados de nuestros legionarios!
…