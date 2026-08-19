La 2.ª jornada de la Pro League iraní estuvo repleta de drama y tensión en los partidos con participación de futbolistas uzbekos. El equipo de Odil Hamrobekov derrotó a domicilio al poderoso Sepahan, mientras que Rustam Ashurmatov disputó los 90 minutos con el grande de Teherán. Sin embargo, ¿por qué Jaloliddin Masharipov, estrella de nuestra selección nacional, no entró al campo?

Intriga hasta el final: lluvia de goles después del minuto 80

En ambos partidos, el resultado se decidió en los últimos minutos. El Tractor solo logró romper en el minuto 83 la defensa del Sepahan, uno de los clubes más fuertes del campeonato, jugando como visitante:

Odil Hamrobekov fue titular, jugó los 90 minutos con seguridad y contribuyó enormemente a la importante victoria a domicilio del Tractor por 2-0 sobre el Sepahan.

Pro League iraní: datos de los partidos más destacados de la 2.ª jornada

Indicador Sepahan – Tractor (0-2) Nassaji Mazandaran – Esteghlal (0-1) Goles decisivos Husaynzoda (83', 90+1') Ozodi (86') Legionarios uzbekos Odil Hamrobekov (90 minutos completos) Rustam Ashurmatov (90 minutos completos) Situación inesperada El Sepahan cayó como local Jaloliddin Masharipov se quedó en el banquillo Balance de la jornada El Tractor suma tres puntos importantes El Esteghlal regresa de su visita con una victoria

Masharipov en el banquillo y victoria del Esteghlal

El club de Teherán, Esteghlal, también sumó los tres puntos en el campo del Nassaji Mazandaran gracias al único gol del partido, marcado en el minuto 86. Rustam Ashurmatov, en el centro de la defensa, neutralizó con éxito los ataques rivales. Sin embargo, la decisión de no dar entrada a Jaloliddin Masharipov, muy esperado por los aficionados pese a estar incluido en la convocatoria, sigue sin explicación: ¿fue una decisión táctica o una rotación?

¿Creen que Masharipov recuperará pronto su papel de líder en el once titular del Esteghlal o ha comenzado una nueva competencia en el club?

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