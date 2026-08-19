¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre las selecciones de Rusia y Uzbekistán?

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¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre las selecciones de Rusia y Uzbekistán?

Después del Mundial de 2026, la selección de Uzbekistán se prepara para un nuevo gran desafío en el panorama internacional. Las negociaciones entre la Unión Rusa de Fútbol y la OFA han entrado en su fase final: las estrellas del fútbol uzbeko y ruso volverían a enfrentarse durante el parón internacional de otoño. ¿Cuáles son los detalles del partido y las sorpresas posteriores al Mundial?

Negociaciones en la fase final: ¿dónde se jugará el partido?

Sport24 Según informa el medio Sport24, las federaciones de fútbol de ambos países ya han comenzado a resolver los aspectos organizativos.

« El partido amistoso entre las selecciones nacionales de Rusia y Uzbekistán está previsto para el 25 de septiembre en Nizhni Nóvgorod. Las partes están muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo. »

Información de la fuente

Cabe recordar que el primer enfrentamiento histórico entre ambos equipos, disputado en noviembre de 2022 en el estadio Paxtakor de Taskent, terminó con empate 0-0.

Selecciones nacionales y calendario de próximos partidos amistosos

Fecha / lugar

Equipos participantes

Datos importantes y condición

25 de septiembre, Nizhni Nóvgorod

Rusia – Uzbekistán

Negociaciones en la fase final, 2.º enfrentamiento tras el empate de 2022

29 de septiembre, Kazan Arena

Rusia – Irán

Partido contra el 22.º del ranking FIFA, participante en el Mundial de 2026

Finales de 2026 (previsto)

Rusia – Paraguay

Se estudia reprogramar el partido aplazado en 2024

Experiencia mundialista: el gol de Shomurodov reconocido en todo el mundo

Bajo la dirección del prestigioso técnico italiano Fabio Cannavaro, la selección de Uzbekistán disputó su histórico debut en un Mundial, pero cayó en una fase de grupos complicada ante Colombia (1-3), Portugal (0-5) y la República Democrática del Congo (1-3).

Aun así, el capitán de la selección, Eldor Shomurodov, muy conocido por los aficionados rusos gracias a su paso por el Rostov, destacó especialmente:

« El espectacular gol de Eldor Shomurodov contra la República Democrática del Congo fue reconocido oficialmente por la FIFA como uno de los dos mejores goles del Mundial de 2026. »

Los pupilos de Valery Karpin, por su parte, se medirían a Irán el 29 de septiembre en el Kazan Arena, cuatro días después del partido contra Uzbekistán. Irán había protagonizado una racha invicta en el Mundial de 2026.

¿Creen que la selección de Uzbekistán dirigida por Fabio Cannavaro podrá derrotar a Rusia en Nizhni Nóvgorod o volveremos a ver un empate?

Dejen su opinión y pronóstico en los comentarios, y compartan esta noticia caliente con los aficionados de nuestra selección nacional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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