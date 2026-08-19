« Neftchi » y « Pakhtakor » ya conocen a sus rivales en la Liga de Campeones de Asia Élite
Ya se conocen los rivales de « Neftchi », de Ferganá, y « Pakhtakor », de Taskent, en la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite, uno de los torneos más prestigiosos del continente. Los dos grandes clubes de Uzbekistán se enfrentarán a los potentes equipos de Arabia Saudí, Irán e Irak.
¿Quiénes esperan a « Neftchi »?
El equipo dirigido por Islam Ismoilov disputará ocho partidos en la fase de liga. El club de Ferganá también se medirá con varios representantes de primer nivel de Arabia Saudí.
Rivales de « Neftchi »:
Rival
Condición
« Al Ahli »
En casa
« Istiklol »
A domicilio
« Air Force »
En casa
« Al-Nassr »
A domicilio
« Al-Hilal »
En casa
« Tractor »
A domicilio
« Al-Ittihad »
En casa
« Al-Qadsiah »
A domicilio
En especial, los partidos contra clubes saudíes como « Al-Nassr », « Al-Hilal », « Al Ahli » y « Al-Ittihad » supondrán un gran desafío para « Neftchi ».
« Pakhtakor » tampoco lo tendrá fácil
El « Pakhtakor » dirigido por Kamoliddin Tojiyev también se enfrentará a ocho equipos en la fase de liga. El club de Taskent recibirá a algunos rivales en casa, mientras que disputará varios partidos importantes a domicilio.
Rivales de « Pakhtakor »:
« Istiklol » — en casa
« Al Ahli » — a domicilio
« Al-Nassr » — en casa
« Air Force » — a domicilio
« Tractor » — en casa
« Al-Hilal » — a domicilio
« Al-Qadsiah » — en casa
« Al-Ittihad » — a domicilio
Los clubes uzbekos afrontan grandes desafíos
Aunque los rivales de ambos clubes son prácticamente los mismos, la diferencia está en que algunos partidos se jugarán en casa y otros a domicilio.
La fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite será un desafío importante para « Neftchi » y « Pakhtakor ».
Los partidos contra los grandes clubes de Arabia Saudí despertarán naturalmente un gran interés entre los aficionados al fútbol uzbeko.
En resumen
« Neftchi »: 4 partidos en casa y 4 a domicilio.
« Pakhtakor »: 4 partidos en casa y 4 a domicilio.
Ambos clubes defenderán el honor del fútbol uzbeko ante rivales de gran nivel. Ahora la pregunta principal es: ¿hasta dónde podrán llegar « Neftchi » y « Pakhtakor » frente a estos potentes rivales?
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