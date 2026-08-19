Se revelan todas las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S26 FE

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Se revelan todas las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S26 FE

Según información exclusiva publicada por Android Headlines, se han filtrado en internet todas las principales especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S26 FE, que aún no ha sido presentado oficialmente. El dispositivo de nueva generación busca atraer a los usuarios con un procesador avanzado, una batería de gran capacidad y soporte de software prolongado. Ixbt.com informa de ello.

Según los datos difundidos por fuentes internas, el smartphone contará con una pantalla AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas. Para garantizar una mayor resistencia, incorporará un cristal protector Corning Gorilla Glass Victus+. El dispositivo tendrá un grosor de tan solo 7,4 milímetros y su cuerpo estará fabricado con una moderna aleación de aluminio. Además, ofrecerá protección total contra el agua y el polvo conforme a la norma IP68.

Rendimiento y capacidades fotográficas

El apartado de hardware estará encabezado por el moderno procesador Samsung Exynos 2500, fabricado por la propia Samsung. Se espera que este chip ofrezca un alto nivel de estabilidad tanto en las tareas cotidianas como en las aplicaciones exigentes.

En la parte trasera se ubicará un sistema de cámaras compuesto por tres módulos: un sensor principal gran angular de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 12 megapíxeles y un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. La cámara frontal contará con un sensor de 12 megapíxeles.

Novedades de software y soporte

En cuanto al software, el Galaxy S26 FE incluirá varias funciones de inteligencia artificial y multimedia. Entre ellas se encontrarían Audio Eraser, diseñado para eliminar sonidos innecesarios de las grabaciones, My FanCam y Horizontal Lock, que permite estabilizar perfectamente los vídeos.

Una de las principales ventajas del modelo será su prolongado soporte de software. Samsung planea ofrecer para este smartphone no solo actualizaciones del sistema operativo, sino también parches de seguridad de forma periódica durante nada menos que 7 años.

La batería tendrá una capacidad de 4900 mAh y será compatible con la carga rápida por cable de 45 W. Se espera que el nuevo dispositivo esté disponible en tres atractivos colores: Blueberry, Graphite y Pistachio.

Por ahora, Samsung mantiene en secreto el precio y la fecha exacta de lanzamiento de este smartphone. Sin embargo, según las previsiones de los observadores del mercado tecnológico, el nuevo Galaxy S26 FE se presentará oficialmente a comienzos de septiembre de este año, en el marco de la tradicional feria IFA.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500SmartphoneTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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