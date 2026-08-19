El Barça anuncia oficialmente el fichaje de Rodri — detalles del contrato

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El Barça anuncia oficialmente el fichaje de Rodri — detalles del contrato

El fútbol europeo ha vivido un traspaso inesperado y realmente sonado: Rodri, considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo Manchester City se despidió del Manchester City para fichar por el gigante catalán. ¿Cuánto ha pagado la directiva del FC Barcelona por este supertraspaso y cuáles son las cláusulas secretas del acuerdo?

Confirmación oficial: comienza una nueva era en Cataluña

El FC Barcelona confirmó oficialmente el fichaje de su estrella española de 30 años a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). Las informaciones difundidas anteriormente por la prensa finalmente han quedado respaldadas por los documentos oficiales: Rodri abandonó la sede del club después de completar todos los trámites y firmar su contrato.

"El FC Barcelona y Manchester City han cerrado por completo sus negociaciones. El experimentado centrocampista español defenderá ahora los colores azulgranas", señala el comunicado oficial del club.

Los detalles económicos del fichaje

Indicador

Condiciones y cifras del contrato

Futbolista

Rodri (30 años, centrocampista)

Antiguo club

"Manchester City"

Nuevo club

FC Barcelona

Importe fijo del traspaso

60 millones de euros

Bonificaciones adicionales

11 millones de euros (en función de distintos objetivos)

Valor potencial total

Más de 71 millones de euros

La revolución en el centro del Barça

Se espera que la llegada de Rodri lleve el juego del FC Barcelona en el centro del campo a una nueva dimensión. Los catalanes quieren cubrir el vacío de liderazgo en la posición de pivote y están preparados para activar no solo el pago fijo de 60 millones de euros, sino también un sistema de bonificaciones de hasta 11 millones por objetivos cumplidos.

¿Creen que Rodri puede volver a llevar al FC Barcelona hacia el máximo trofeo de la Liga de Campeones o sus mejores años se quedaron en el Manchester City?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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