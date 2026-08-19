« Manchester City », el traspaso de la estrella española Rodri al gigante catalán provocó un gran impacto en el mundo del fútbol. A pesar de tener otras ofertas importantes, ¿cuál fue el principal factor que convenció al experimentado centrocampista para fichar por el Barcelona? La primera declaración pública del jugador sorprendió a muchos.

La salida del City y una elección de corazón: las primeras palabras de Rodri

The Touchline En una entrevista concedida a la publicación, Rodri no ocultó que dejar Inglaterra no fue fácil, pero que la filosofía con la que soñaba desde niño lo llevó a Cataluña:

« Estoy muy feliz de estar aquí. Fue una decisión difícil, porque dejé el club que me lo dio todo. Pero el Barcelona siempre ha sido para mí un referente mundial. También tenía otra opción, pero por la filosofía única del club, el Barcelona siempre fue mi primera elección », declaró Rodri.

Los detalles del nuevo contrato de Rodri con el Barcelona

Indicador Datos del contrato y del futbolista Futbolista Rodri (centrocampista) Nuevo equipo Barcelona (España) Duración del contrato actual Hasta el verano de 2030 Principal motivo para elegir el club La filosofía del club y su papel como referente del fútbol mundial Equipo anterior « Manchester City »

Proyecto a largo plazo: plan en Cataluña hasta 2030

El centrocampista de 30 años firmó con el club catalán un contrato de larga duración directamente hasta el verano de 2030 . Esto demuestra que la directiva del Barcelona considera a Rodri no solo un líder del presente, sino también la piedra angular de su nuevo proyecto para conquistar títulos en los próximos años.

¿Crees que Rodri podrá adaptarse por completo al estilo de juego del Barcelona y ayudar al equipo a recuperar el trofeo de la Liga de Campeones?

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