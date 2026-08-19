Rodri revela la verdadera razón por la que eligió precisamente al Barcelona

·3·Deportes
Rodri revela la verdadera razón por la que eligió precisamente al Barcelona

« Manchester City », el traspaso de la estrella española Rodri al gigante catalán provocó un gran impacto en el mundo del fútbol. A pesar de tener otras ofertas importantes, ¿cuál fue el principal factor que convenció al experimentado centrocampista para fichar por el Barcelona? La primera declaración pública del jugador sorprendió a muchos.

La salida del City y una elección de corazón: las primeras palabras de Rodri

The Touchline En una entrevista concedida a la publicación, Rodri no ocultó que dejar Inglaterra no fue fácil, pero que la filosofía con la que soñaba desde niño lo llevó a Cataluña:

« Estoy muy feliz de estar aquí. Fue una decisión difícil, porque dejé el club que me lo dio todo. Pero el Barcelona siempre ha sido para mí un referente mundial. También tenía otra opción, pero por la filosofía única del club, el Barcelona siempre fue mi primera elección », declaró Rodri.

Los detalles del nuevo contrato de Rodri con el Barcelona

Indicador

Datos del contrato y del futbolista

Futbolista

Rodri (centrocampista)

Nuevo equipo

Barcelona (España)

Duración del contrato actual

Hasta el verano de 2030

Principal motivo para elegir el club

La filosofía del club y su papel como referente del fútbol mundial

Equipo anterior

« Manchester City »

Proyecto a largo plazo: plan en Cataluña hasta 2030

El centrocampista de 30 años firmó con el club catalán un contrato de larga duración directamente hasta el verano de 2030 . Esto demuestra que la directiva del Barcelona considera a Rodri no solo un líder del presente, sino también la piedra angular de su nuevo proyecto para conquistar títulos en los próximos años.

¿Crees que Rodri podrá adaptarse por completo al estilo de juego del Barcelona y ayudar al equipo a recuperar el trofeo de la Liga de Campeones?

¡Escribe tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato esta declaración con todos los apasionados aficionados del Barcelona!

RodriBarcelonaManchester City
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre las selecciones de Rusia y Uzbekistán?¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre las selecciones de Rusia y Uzbekistán?Hoy, 06:32Qué cambió en las divisiones después de UFC 330Qué cambió en las divisiones después de UFC 330Hoy, 06:14« Neftchi » y « Pakhtakor » ya conocen a sus rivales en la Liga de Campeones de Asia Élite« Neftchi » y « Pakhtakor » ya conocen a sus rivales en la Liga de Campeones de Asia ÉliteHoy, 06:12El Barça anuncia oficialmente el fichaje de Rodri — detalles del contratoEl Barça anuncia oficialmente el fichaje de Rodri — detalles del contratoHoy, 06:05« En el radar de los gigantes franceses »: ¿Abbosbek rumbo a una de las grandes ligas de Europa?« En el radar de los gigantes franceses »: ¿Abbosbek rumbo a una de las grandes ligas de Europa?Hoy, 06:00Revelan la despedida entre lágrimas de Guardiola en el vestuario del CityRevelan la despedida entre lágrimas de Guardiola en el vestuario del CityHoy, 05:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov