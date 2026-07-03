Cristiano Ronaldo habla sobre la victoria dedicada a la memoria de Diogo Jota

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Cristiano Ronaldo habla sobre la victoria dedicada a la memoria de Diogo Jota

La selección de Portugal se clasificó para los cuartos de final tras lograr una difícil victoria por 2-1 contra Croacia en el marco de la Copa del Mundo. Este encuentro quedará grabado en la memoria de los aficionados, no solo por el resultado deportivo, sino también por sus emotivos acontecimientos. El capitán Cristiano Ronaldo dedicó este éxito a la memoria de su compañero Diogo Jota, quien falleció hace un año. Así lo informa el portal Goal.com.

Al finalizar el partido, Cristiano Ronaldo recordó a su difunto amigo en el campo vistiendo la camiseta número 21 de Diogo Jota y señalando al cielo. El 3 de julio se cumplía exactamente un año del fallecimiento de Jota. Según informa Goal.com, los integrantes de la selección de Portugal se prepararon mentalmente de manera especial para este encuentro, con el objetivo de conseguir la victoria precisamente por el antiguo delantero.

« Él nos está mirando desde arriba »

En una entrevista posterior al partido, Ronaldo no ocultó sus sentimientos. «Hoy es un día especial para nosotros. Nuestro Jota ilumina nuestro camino desde arriba. Sentimos que su espíritu estaba con nosotros y, para honrarlo dignamente, era imperativo que ganáramos», declaró el experimentado delantero al canal SIC.

Asimismo, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, destacando: «¡Ganamos por nosotros, por Diogo y por Portugal!». Para los aficionados al fútbol, este tipo de vínculos humanos siempre son muy valorados, ya que Ronaldo es reconocido no solo por su destreza en el campo, sino también por su lealtad hacia sus compañeros.

El partido contra Croacia también pudo ser el último encuentro en Copas del Mundo para el legendario Luka Modric. Ronaldo y Modric, quienes jugaron juntos durante muchos años en el Real Madrid y conquistaron numerosos trofeos, conversaron y se despidieron afectuosamente tras el juego. Estos momentos marcan el final de una gran era en el mundo del fútbol.

«Me despedí de Luka. Él seguirá siendo una leyenda del fútbol. Tenemos casi la misma edad y siento un gran respeto por lo que ha hecho en el fútbol», añadió Ronaldo hablando sobre Modric, de 40 años. Mientras que Portugal avanzó a la fase de eliminatorias, el torneo terminó para Croacia.

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