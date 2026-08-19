Manchester City inicia negociaciones por un centrocampista de 22 años

Manchester City se prepara para dar otro paso importante en el mercado de fichajes. Según una fuente, los Citizens estudian la posibilidad de incorporar a Alex Scott, centrocampista de 22 años del Bournemouth, y los clubes ya han iniciado negociaciones preliminares.

La noticia llega en un momento en el que se afirma que el City seguirá activo en el mercado de fichajes. El equipo incorporó recientemente a Elliot Anderson por una cifra récord para el club de 116 millones de libras esterlinas.

Scott se convierte en el nuevo objetivo del City

Según el periodista italiano Nicolò Schira, el Manchester City está interesado en el fichaje de Alex Scott.

El futbolista inglés de 22 años juega como centrocampista central en el Bournemouth. Su nombre ya había sido relacionado con varios grandes clubes ingleses: Chelsea, Manchester United y Arsenal habrían estado siguiendo a Scott.

¿Cuánto pagó el Bournemouth por Scott?

Alex Scott fichó por el Bournemouth procedente del Bristol City en el verano de 2023.

El valor de aquel traspaso fue de aproximadamente 25 millones de libras esterlinas. Algunas fuentes sitúan la cifra en torno a los 23 millones de euros.

Ahora, el valor de Scott ha aumentado considerablemente.

Indicador Información Edad 22 Club actual Bournemouth Posición Centrocampista central Club anterior Bristol City Fichaje por el Bournemouth 2023 Valor del traspaso aproximadamente 23 millones de euros Valor de mercado 50 millones de euros Partidos la temporada pasada 39 Goles 4 Asistencias 1

La competencia será fuerte para el City

La lista de clubes interesados en Scott no se limita al Manchester City. Chelsea también mostró un gran interés en el futbolista y lo consideró candidato para sustituir potencialmente a Enzo Fernández.

Sin embargo, el Bournemouth podría no estar dispuesto a dejar marchar fácilmente a su jugador. Por ello, la lucha por Scott podría intensificarse hasta el cierre del mercado de fichajes.

¿El equipo de Maresca fichará a otro centrocampista?

El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha indicado que el club seguirá activo hasta el cierre del mercado de fichajes. El City continúa reforzando su plantilla antes de la temporada.

Si las negociaciones por Alex Scott avanzan hasta una fase seria, el Manchester City tendrá que prepararse para una gran competencia y posiblemente para una elevada cifra de traspaso.

Ahora, la pregunta principal es: ¿Aceptará el Bournemouth vender a su centrocampista de 22 años al City y cuánto costará el traspaso?

¿Crees que Alex Scott encajaría en la plantilla del Manchester City? Deja tu opinión en los comentarios y comparte la noticia con los aficionados al fútbol en Telegram y las redes sociales.