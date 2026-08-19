José Mourinho empieza a imponer sus reglas en el Real Madrid

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José Mourinho empieza a imponer sus reglas en el Real Madrid

El reconocido entrenador José Mourinho, que lleva más de un mes trabajando en la ciudad deportiva de Valdebebas, ha comenzado a instaurar una nueva filosofía basada en la disciplina estricta, el trabajo duro y la responsabilidad en el vestuario del Real Madrid. Según Marca, el técnico portugués se ha reunido con los líderes del equipo, ha hablado individualmente con la mayoría de los futbolistas que han acudido a su despacho y ha establecido reglas importantes para alcanzar los objetivos de la próxima temporada. Sobre ello, informa Goal.com.

Las firmes medidas de Mourinho pretenden transformar por completo el ambiente interno del club. El entrenador está dejando claro a los jugadores que los privilegios tienen límites y que la relación entre el técnico y los futbolistas debe basarse en la responsabilidad de ambas partes. Según la prensa española, este enfoque podría tener un efecto positivo en los resultados del equipo esta temporada.

El documental de Netflix y las lecciones del pasado

Marca destaca que el momento y el contenido del documental de José Mourinho emitido en Netflix tienen un significado simbólico especial. La película muestra claramente la personalidad del entrenador, su manera de gestionar los vestuarios y la mentalidad que pretende implantar en el Real Madrid.

El documental también recuerda la anterior etapa del técnico en el Real Madrid, especialmente su relación con Iker Casillas, capitán del equipo en aquel momento. Según Mourinho, en las primeras reuniones los futbolistas plantearon varias exigencias sobre los días de descanso, el calendario de entrenamientos y la organización de las concentraciones.

En este contexto, el entrenador portugués compartió las siguientes reflexiones en su película de Netflix:

  • En poco tiempo comprendí que estaban demasiado consentidos.
  • El vestuario debe entender los límites de los privilegios.
  • La relación entre el entrenador y los jugadores debe basarse en la responsabilidad de ambas partes.
Según los analistas de Marca, este episodio expresa precisamente una de las ideas principales que Mourinho quiere reforzar en la actualidad. Al poner la disciplina en primer plano, el entrenador exige a los futbolistas una actitud profesional.

La eficacia de estas nuevas exigencias y reglas estrictas en los próximos partidos del club blanco está en el punto de mira de expertos y aficionados. Las decisiones firmes de José Mourinho sin duda impulsarán a los jugadores del Real Madrid a actuar de forma aún más cohesionada durante la temporada.

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