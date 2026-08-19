Elon Musk no se suma a las previsiones de Goldman Sachs sobre la economía espacial

Las diferencias entre las previsiones financieras sobre el futuro de la economía espacial mundial y las tendencias reales del sector son cada vez mayores. Según los cálculos de los analistas del reconocido banco Goldman Sachs, se espera que el volumen de la industria espacial mundial alcance los 1,8 billones de dólares para 2035. Sin embargo, el fundador de SpaceX, Elon Musk, calificó estas estimaciones de excesivamente prudentes y afirmó que las cifras futuras serán mucho más altas. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, las instituciones financieras explican el fuerte crecimiento del mercado espacial mediante varios factores clave, como la reducción del coste de los lanzamientos de cohetes, el aumento de las inversiones privadas y la ampliación de las opciones de financiación en los mercados públicos. Los fondos destinados al sector ya están registrando cifras récord.

Flujo de inversiones y dinámica de los mercados financieros

En los últimos años, el creciente interés por el sector espacial se ha reflejado directamente en los indicadores financieros. En particular, durante 2025 se destinaron más de 55 mil millones de dólares a este ámbito, mientras que las inversiones alcanzaron los 36 mil millones de dólares solo en el primer trimestre de 2026. Este rápido ritmo de crecimiento demuestra que aumenta la confianza de los inversores en las tecnologías del futuro.

A pesar de ello, Elon Musk consideró que la previsión de Goldman Sachs estaba muy infravalorada. El responsable de SpaceX reaccionó de forma breve y contundente a la estimación del banco de 1,8 billones de dólares, afirmando que el mercado sería «mucho más grande». Según los expertos, la confianza del multimillonario se basa en los avances tecnológicos y la adopción de nuevos modelos de negocio.

Principales impulsores del crecimiento futuro

Según Elon Musk y otros expertos del sector, varios factores fundamentales impulsarán la rápida expansión de la economía espacial:

La adopción de cohetes reutilizables y la drástica reducción de los costes logísticos;

Grandes constelaciones de satélites que proporcionarán servicios globales de Internet y comunicaciones;

Centros de datos espaciales destinados al procesamiento de datos en órbita;

La expansión significativa de las actividades comerciales de empresas privadas en la órbita terrestre.

Se espera que el desarrollo de estas áreas lleve no solo a la industria aeroespacial, sino también a todo el mercado tecnológico mundial a una nueva etapa. El aumento del capital privado y de las soluciones innovadoras transformará sin duda la presencia de la humanidad en el espacio durante la próxima década.