El FC Barcelona está cerca de realizar el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino

El club español FC Barcelona se prepara para realizar otro fichaje sensacional en el mercado del fútbol femenino. Las actuales campeonas de la Champions League han intensificado las negociaciones con el Manchester City para incorporar a la delantera de la selección brasileña, Kerolin. Si este acuerdo se concreta, se convertirá en la compra más cara en la historia de las catalanas. Así lo informa Goal.com informa .

Según las publicaciones ixbt.com y ge, el Barcelona ya ha enviado dos ofertas oficiales al club inglés, pero la directiva del Manchester City ha rechazado estas solicitudes por el momento. No obstante, las partes siguen dialogando para llegar a un consenso. Se sabe que la jugadora de 26 años no se opone a mudarse a España y que el City está dispuesto a dejarla salir por una suma adecuada.

Un monto de transferencia récord

La segunda oferta presentada por el Barcelona ya era capaz de batir el récord en la historia del club. Hasta la fecha, la compra más cara de las catalanas era la estrella de la selección inglesa, Keira Walsh. El Barcelona la compró al Manchester City en 2022 por 400 000 libras esterlinas (aproximadamente 470 000 dólares). En aquel momento, esta cifra se registró como un récord mundial para el fútbol femenino.

Sin embargo, en los últimos años, la situación financiera en el fútbol femenino ha cambiado drásticamente. El traspaso de Keira Walsh ya ni siquiera entra en el top 20 de las operaciones más caras de la historia. Se espera que el nuevo monto ofrecido por Kerolin marque el inicio de una nueva era para el Barcelona. Aunque aún no se ha revelado el valor exacto del traspaso, se dice que será significativamente superior a las cifras de Walsh.

Los éxitos de Kerolin en el Manchester City

La delantera brasileña llegó a la Premier League inglesa en enero de 2025 procedente del club estadounidense North Carolina Courage. En poco tiempo se convirtió en una de las líderes clave del equipo. Especialmente en la temporada 2025-26, Kerolin anotó 9 goles y dio 5 asistencias, contribuyendo enormemente a que el Manchester City ganara el campeonato tras una sequía de 10 años.

Su triplete contra el Chelsea en febrero quedó como uno de los momentos más brillantes de la temporada. Aunque Kerolin se perdió parte de la temporada por lesión, en términos de efectividad en la liga solo fue superada por estrellas como Khadija Shaw, Vivianne Miedema y Alessia Russo.

Debido a que varias jugadoras ofensivas han abandonado la plantilla del Barcelona, la directiva del club ve a Kerolin como la sustituta ideal. Sus movimientos dinámicos en el campo y su capacidad para decidir el destino de un partido en situaciones inesperadas son fundamentales para las catalanas. Actualmente, el Barcelona está preparando una tercera y última oferta.