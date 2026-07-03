Georgia Stanway revela por qué eligió al Arsenal

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Georgia Stanway revela por qué eligió al Arsenal

La jugadora de la selección nacional de Inglaterra y campeona de Europa, Georgia Stanway, ha decidido regresar a su país natal tras cuatro años en el club alemán Bayern Múnich. La futbolista, cuyo fichaje por el Arsenal se anunció oficialmente el viernes, detalló las razones detrás de este traspaso y por qué eligió al club londinense. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque la centrocampista de 27 años ganó cuatro títulos de la Bundesliga con el Bayern y contribuyó a que el equipo llegara a las semifinales de la Liga de Campeones, extrañaba su hogar. Según Arseblog, Stanway ha firmado un contrato de tres años con el Arsenal, con una opción para extenderlo un año más.

Nostalgia y crecimiento profesional

En una entrevista con The Athletic, Stanway admitió que se sentía un poco aislada en Alemania. Según ella, tras ganar la Eurocopa con Inglaterra, no pudo sentir plenamente la euforia de ese éxito en Alemania. «Como única jugadora inglesa en el Bayern, no tenía a nadie con quien compartir la alegría de la victoria. Quería jugar ante nuestros aficionados y estar en el ambiente que siento cada día con las Lionesses», declaró la jugadora.

Georgia Stanway tampoco ocultó que no estaba plenamente satisfecha con el nivel de competencia en la liga alemana. Teniendo en cuenta que el Bayern solo perdió dos veces en cuatro años, la jugadora quería jugar bajo una mayor presión y con exigencias más altas. La Women's Super League inglesa es actualmente una de las ligas más competitivas de Europa.

¿Por qué el Arsenal?

En el mercado de fichajes, no solo el Arsenal, sino también otro gigante inglés, el Chelsea, así como el ocho veces campeón de Europa, el Lyon, mostraron un gran interés en Stanway. Sin embargo, la jugadora eligió a los «Gunners» porque quería estar cerca de su familia y el proyecto del club londinense le resultó más atractivo.

Este traspaso es un hito para el fútbol femenino inglés, ya que una de las líderes de la selección regresa al país en su mejor momento. Esto no solo fortalece la plantilla del Arsenal, sino que también aumenta el prestigio de todo el campeonato. Stanway expresó su alegría porque su familia ahora podrá ver casi todos sus partidos directamente desde el estadio.

Como dato informativo, cabe destacar que Stanway ganó no solo la liga nacional sino también copas con el Bayern, logrando dos «tripletes». Ahora aspira a repetir esos éxitos con la camiseta del Arsenal.

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