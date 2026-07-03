Mundial 2026: pronósticos precisos para tres partidos — ¿continuará la racha?
El 1 y 2 de julio, acertamos los equipos clasificados en los seis partidos de eliminatoria. Nuestros pronósticos para Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza fueron 100 % correctos.
Ahora es el turno de los tres últimos encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Esta vez, confiamos en Egipto, Argentina y Colombia.
Australia — Egipto: un solo gol podría decidirlo todo
Es el partido más difícil de pronosticar de la jornada.
Australia puede ser peligrosa mediante la lucha física, la alta intensidad y las jugadas a balón parado. Sin embargo, el equipo enfrenta problemas debido a las lesiones de algunos jugadores. Egipto, por su parte, aún no ha perdido en el torneo y destaca por su defensa organizada. El estado de Mohamed Salah podría influir seriamente en el guion del partido.
La experiencia de Egipto en eliminatorias y su estilo de juego cauteloso le dan una ligera ventaja. No esperamos un partido con muchos goles.
Pronóstico: Australia — Egipto 0:1
Clasifica: Egipto
Nivel de confianza: 57 %
Argentina — Cabo Verde: no será fácil para el favorito
Sobre el papel, el claro favorito de este duelo es Argentina. Pero Cabo Verde aún no ha sufrido derrotas en este mundial y demostró ser un equipo sólido contra España, Uruguay y Arabia Saudita.
Lionel Scaloni también destacó la defensa organizada y los contraataques del rival. Se espera que Lionel Messi regrese al once titular, pero debido al clima cálido y a un posible tiempo extra, su tiempo de juego podría ser controlado.
Cabo Verde podría resistir en los primeros minutos. Sin embargo, la calidad individual y las opciones del banquillo de Argentina serán decisivas al final.
Pronóstico: Argentina — Cabo Verde 2:0
Clasifica: Argentina
Nivel de confianza: 84 %
Colombia — Ghana: los sudamericanos son superiores
Colombia parece superior en control de balón y opciones ofensivas. El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, al haber trabajado previamente en la selección de Colombia, conoce bien a muchos jugadores y las características de juego del rival. Esto podría ayudar tácticamente a los africanos.
A pesar de ello, las opciones ofensivas de Colombia son mayores. Ghana comenzará el partido con un estilo cerrado e intentará mantener el resultado durante mucho tiempo. Por ello, no esperamos una goleada, sino una victoria por un gol.
Pronóstico: Colombia — Ghana 1:0
Clasifica: Colombia
Nivel de confianza: 68 %
Pronósticos finales
Partido
Marcador probable
Clasifica
Australia — Egipto
0:1
Egipto
Argentina — Cabo Verde
2:0
Argentina
Colombia — Ghana
1:0
Colombia
Así, según nuestro pronóstico, los últimos tres boletos para los octavos de final del Mundial 2026 serán obtenidos por Egipto, Argentina y Colombia.
El mayor riesgo es el duelo Australia — Egipto. La opción más segura es la victoria de Argentina.
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