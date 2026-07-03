Mundial 2026: pronósticos precisos para tres partidos — ¿continuará la racha?

El 1 y 2 de julio, acertamos los equipos clasificados en los seis partidos de eliminatoria. Nuestros pronósticos para Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza fueron 100 % correctos.

Ahora es el turno de los tres últimos encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Esta vez, confiamos en Egipto, Argentina y Colombia.

Australia — Egipto: un solo gol podría decidirlo todo

Es el partido más difícil de pronosticar de la jornada.

Australia puede ser peligrosa mediante la lucha física, la alta intensidad y las jugadas a balón parado. Sin embargo, el equipo enfrenta problemas debido a las lesiones de algunos jugadores. Egipto, por su parte, aún no ha perdido en el torneo y destaca por su defensa organizada. El estado de Mohamed Salah podría influir seriamente en el guion del partido.

La experiencia de Egipto en eliminatorias y su estilo de juego cauteloso le dan una ligera ventaja. No esperamos un partido con muchos goles.

Pronóstico: Australia — Egipto 0:1

Clasifica: Egipto

Nivel de confianza: 57 %

Argentina — Cabo Verde: no será fácil para el favorito

Sobre el papel, el claro favorito de este duelo es Argentina. Pero Cabo Verde aún no ha sufrido derrotas en este mundial y demostró ser un equipo sólido contra España, Uruguay y Arabia Saudita.

Lionel Scaloni también destacó la defensa organizada y los contraataques del rival. Se espera que Lionel Messi regrese al once titular, pero debido al clima cálido y a un posible tiempo extra, su tiempo de juego podría ser controlado.

Cabo Verde podría resistir en los primeros minutos. Sin embargo, la calidad individual y las opciones del banquillo de Argentina serán decisivas al final.

Pronóstico: Argentina — Cabo Verde 2:0

Clasifica: Argentina

Nivel de confianza: 84 %

Colombia — Ghana: los sudamericanos son superiores

Colombia parece superior en control de balón y opciones ofensivas. El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, al haber trabajado previamente en la selección de Colombia, conoce bien a muchos jugadores y las características de juego del rival. Esto podría ayudar tácticamente a los africanos.

A pesar de ello, las opciones ofensivas de Colombia son mayores. Ghana comenzará el partido con un estilo cerrado e intentará mantener el resultado durante mucho tiempo. Por ello, no esperamos una goleada, sino una victoria por un gol.

Pronóstico: Colombia — Ghana 1:0

Clasifica: Colombia

Nivel de confianza: 68 %

Pronósticos finales

Partido Marcador probable Clasifica Australia — Egipto 0:1 Egipto Argentina — Cabo Verde 2:0 Argentina Colombia — Ghana 1:0 Colombia

Así, según nuestro pronóstico, los últimos tres boletos para los octavos de final del Mundial 2026 serán obtenidos por Egipto, Argentina y Colombia.

El mayor riesgo es el duelo Australia — Egipto. La opción más segura es la victoria de Argentina.