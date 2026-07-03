Trevoh Chalobah quiere continuar su carrera en Italia: el Inter lidera la carrera por el fichaje

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Trevoh Chalobah quiere continuar su carrera en Italia: el Inter lidera la carrera por el fichaje

El defensa del Chelsea, Trevoh Chalobah, ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. A pesar del interés de clubes de la Premier League, el jugador de 26 años prioriza continuar su carrera en la Serie A italiana. Actualmente, el Inter de Milán se ha convertido en el principal candidato en esta carrera por el fichaje. Así lo informa Goal.com informa .

Según información de Goal.com y del reconocido insider Fabrizio Romano, los representantes del jugador han llegado a Milán para discutir los términos personales del contrato. Aunque otro club italiano, el Como, también mostró interés en Chalobah, su oferta de 22 millones de libras fue rechazada por el Chelsea. Los londinenses valoran a su canterano en al menos 35 millones de libras.

Clubes de la Premier League y opción de intercambio

El Crystal Palace de Inglaterra también tiene un serio interés en Trevoh Chalobah. El jugador pasó la primera mitad de la temporada actual cedido en este equipo, mostrando un gran nivel bajo la dirección de Oliver Glasner. La directiva del Chelsea planea aprovechar esta situación para intentar hacerse con la estrella del Crystal Palace, Maxence Lacroix.

Según talkSPORT, el Chelsea podría ofrecer al Crystal Palace a varios defensores, incluidos Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi o Benoit Badiashile, para abaratar el traspaso de Lacroix. Sin embargo, el propio jugador prefiere probarse en el campeonato italiano antes que regresar a Selhurst Park.

Beneficio financiero y Copa del Mundo

Para el Chelsea, la venta de Chalobah es crucial desde el punto de vista de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR). Al ser un jugador formado en la academia del club, los ingresos de su traspaso se registran como beneficio neto, lo que permite al club mayor flexibilidad para nuevos fichajes.

Actualmente, Trevoh Chalobah está participando en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel. Aunque aún no ha jugado en el torneo, se espera que tenga una oportunidad en los octavos de final contra México debido a las lesiones en el equipo. Las negociaciones de transferencia continúan en paralelo a su participación internacional.

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