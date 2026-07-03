¿Podría Cristiano Ronaldo participar en la Copa del Mundo 2030

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¿Podría Cristiano Ronaldo participar en la Copa del Mundo 2030

La leyenda viviente del fútbol Cristiano Ronaldo podría prolongar su carrera de manera inesperada e incluso saltar al campo en la Copa del Mundo 2030. A pesar de que ya tendrá 41 años, la estrella portuguesa sigue sorprendiendo a aficionados y expertos con su estado físico y su sed de goles. Su antiguo compañero Louis Saha elogió las capacidades de Ronaldo en una entrevista con Goal.com. Así lo informa Goal.com.

Según Saha, aunque Cristiano Ronaldo haya recorrido simbólicamente "1000 maratones" a lo largo de su carrera, aún tiene reservas para un gran torneo más. Teniendo en cuenta que el Mundial 2030 será organizado por Portugal, España y Marruecos, es indudable que el deseo de Ronaldo de participar en un torneo en su propia tierra es muy alto. Esto podría ser el principal impulso para extender aún más su carrera.

Disciplina de robot y nuevas metas

Louis Saha comparó a Ronaldo no con un ser humano, sino con un "robot". Según él, el delantero portugués es inigualable en el control de su cuerpo y en su profesionalismo. Aunque es natural que cualquier deportista desacelere con la edad, Cristiano Ronaldo sigue desafiando las leyes de la lógica. Sus exitosas actuaciones con el Al-Nassr y sus resultados como máximo goleador de la liga de Arabia Saudita son prueba clara de ello.

Actualmente, Ronaldo tiene dos grandes objetivos: alcanzar los 1000 goles en partidos oficiales y jugar profesionalmente en el mismo equipo que su hijo, Cristiano Jr. Para lograr estas metas, se requiere que juegue a un alto nivel durante al menos unas cuantas temporadas más. Aunque su contrato con el Al-Nassr está llegando a su fin, la directiva del club de Riad está dispuesta a extender el acuerdo.

El futuro en la selección

Cristiano Ronaldo sigue batiendo récords como el futbolista con más partidos jugados y más goles marcados a nivel de selección nacional. Siempre enfatiza que está listo para el llamado de la selección de Portugal. Después de la Copa del Mundo 2026, el siguiente objetivo podría ser la Eurocopa 2028 y, finalmente, el Mundial en casa en 2030.

Aunque su hermana insinuó en las redes sociales sobre el "último baile", el propio Ronaldo aún no ha hecho una declaración oficial sobre colgar las botas. Al contrario, mientras los críticos usan su edad como argumento, él trabaja aún más duro para demostrar que es irreemplazable. Esta cualidad es el factor principal que lo diferencia de otros futbolistas.

En conclusión, Cristiano Ronaldo cumplirá 45 años en 2030. La medicina moderna y su disciplina personal podrían permitirle estar en el campo incluso a esa edad. Si esto se concreta, el mundo del fútbol será testigo de otro evento histórico sin precedentes. Por ahora, los aficionados pueden seguir disfrutando de cada uno de sus partidos.

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