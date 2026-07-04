El valor de Mohamed Salah: Egipto vence a Australia y registra un resultado histórico

En un partido sin cuartel por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo, la selección de Egipto venció a Australia, abriendo una nueva página en su historia. Tras terminar el tiempo reglamentario y la prórroga del partido disputado en Dallas con un empate 1:1, el ganador se decidió en la tanda de penales. Allí, el capitán egipcio Mohamed Salah sorprendió a todos con su sangre fría y maestría. Goal.com informa .

En el tiempo reglamentario, Emam Ashour había puesto a Egipto por delante en el marcador. Sin embargo, un autogol de Mohamed Hany en la segunda mitad restableció la igualdad. Los australianos mostraron un juego defensivo ordenado y lograron llevar el partido hasta la tanda de penales. Pero la lotería sonrió a los norteafricanos.

Disparo estilo Panenka y responsabilidad de capitán

Cuando la tanda de penales entró en su fase más decisiva, Mohamed Salah se acercó al balón. El delantero experimentado superó con calma al portero Mat Ryan y marcó con un disparo al estilo « Panenka ». Esta arriesgada jugada no solo dio ventaja al equipo, sino que también levantó la moral de sus compañeros. Finalmente, el preciso disparo de Hossam Abdelmaguid aseguró la victoria de Egipto por 4:2.

Según informa Goal.com, Mohamed Salah comentó su decisión tras el partido: « Si alguien tenía que hacerlo, debía ser yo. Soy el más experimentado del equipo y quería dar confianza a los jóvenes. No sé si esta será mi última Copa del Mundo o no, pero tenía que hacerlo. »

Actualmente agente libre, la leyenda del Liverpool mostró a sus jóvenes compañeros cómo jugar bajo presión con esta acción. Durante el partido, Harry Souttar y Lucas Herrington no pudieron aprovechar sus oportunidades con Australia, lo que provocó la despedida de los oceánicos del torneo.

Un nuevo récord en el fútbol africano

Esta victoria tiene una importancia monumental para el fútbol egipcio. Egipto se convirtió en la quinta nación africana en ganar un partido en la fase de eliminatorias de la Copa del Mundo. Antes, las selecciones de Camerún, Senegal, Ghana y Marruecos habían logrado este resultado. Los « Faraones » superaron una barrera psicológica de muchos años y avanzaron a los octavos de final.

Salah enfatizó que antes del partido, en el vestuario, les explicó a los chicos que este era el escenario más grande del mundo y que debían disfrutarlo. El próximo rival de la selección de Egipto y la fecha del partido se determinarán pronto. Esta victoria se celebra como una gran fiesta en todo Egipto y el continente africano.