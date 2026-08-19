La pelea del siglo: revelan la fecha y el lugar del combate entre Anthony Joshua y Tyson Fury

El superduelo que los aficionados al boxeo de todo el mundo esperaron durante años y que ya daban por imposible finalmente se hará realidad: los dos legendarios campeones británicos, Anthony Joshua y Tyson Fury, se enfrentarán. Tras los fuertes rumores sobre el retiro de Joshua, ya se anunció cuándo y dónde tendrá lugar este histórico combate.

La gran noche en el Madison Square Garden: la exclusiva del Daily Mail

Según la noticia bomba publicada por el prestigioso diario británico Daily Mail ya se han cerrado todos los acuerdos para el combate entre los dos gigantes de los pesos pesados:

« Anthony Joshua, excampeón y antiguo poseedor de los cinturones IBF, WBA, WBO e IBO, y Tyson Fury, excampeón WBC y WBA Super, subirán al ring el 20 de noviembre en el famoso Madison Square Garden de Nueva York. » — Del informe del Daily Mail

Aunque el tío de Joshua anunció a comienzos de enero que el boxeador había puesto fin definitivamente a su carrera, AJ decidió regresar al ring para disputar contra Fury el combate más importante de su trayectoria.

Comparación de las estadísticas y los logros de las dos leyendas

Indicador Anthony Joshua Tyson Fury Edad / Estatus 36 años / excampeón indiscutido y campeón en varias ocasiones 37 años / «Losing King» y excampeón Combates totales 33 (29 victorias, 4 derrotas) 37 (34 victorias, 2 derrotas, 1 empate) Número de nocauts 26 KO (alto porcentaje de nocauts) 24 KO Cinturones conquistados IBF, WBA, WBO, IBO WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF Fecha y lugar del combate 20 de noviembre, Nueva York (Madison Square Garden)

Duelo británico: el capítulo final de los pesos pesados

El enfrentamiento entre el «Rey Gitano» (Gypsy King), de 37 años, y Anthony Joshua, con 29 victorias, será sin duda uno de los combates más esperados y lucrativos de la historia del boxeo profesional, no solo en Gran Bretañasino también en todo el mundo. Este choque mostrará cuál de las dos leyendas pondrá fin a su carrera con una verdadera victoria.

En su opinión, ¿quién ganará la «pelea del siglo»: el noqueador Anthony Joshua o el astuto y veloz Tyson Fury?

¡Escriban sus pronósticos y opiniones en los comentarios y compartan de inmediato esta noticia bomba con todos sus amigos aficionados al boxeo!