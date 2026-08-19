En la Juventus, Spalletti se ha quedado sin margen: el entrenador debe ganar

La directiva de la Juventus ha elevado drásticamente sus exigencias al entrenador Luciano Spalletti y ha fijado un único objetivo para el equipo: ganar el título. Según Goal.com, después de cumplir todas las peticiones del técnico durante la pretemporada y en el mercado de fichajes, los accionistas y la directiva del club ya no dejan lugar para las excusas. Así lo informa .

El presidente del club, John Elkann, se sentó junto a Luciano Spalletti en el banquillo durante el amistoso de la Juventus contra su equipo Next Gen y dejó claro que el principal objetivo de la temporada es únicamente ganar. Para el club turinés, que terminó sexto en la Serie A la pasada campaña y no conquista el título desde 2020, el cuarto puesto sería el mínimo financiero, pero no satisfaría las grandes ambiciones de la directiva, los jugadores y los aficionados.

Fichajes y cambios en la plantilla

Mientras que la anterior directiva y algunos jugadores fueron considerados responsables de los fracasos del tramo final de la pasada temporada, el entrenador quedó completamente exonerado y continuó en el club. Ahora, el nuevo director deportivo y la directiva han atendido todos los deseos de Spalletti durante el mercado de fichajes.

En concreto, jugadores como Vicario, Çelik, Lucumí, Alajbegović y Ekhator se incorporaron al equipo, mientras que Boga permaneció en la plantilla. Al mismo tiempo, como parte de la renovación del plantel, Openda y Adžić fueron vendidos a otros clubes. Lo curioso es que ambos marcaron en su primer partido oficial con sus nuevos equipos. Además, la directiva respaldó al entrenador en su decisión de seguir confiando en Douglas Luiz.

No hay margen para el error

Aunque hasta el martes todavía podrían llegar o salir nuevos jugadores en el mercado de fichajes, la responsabilidad recae ahora directamente sobre Luciano Spalletti. Dado que la nueva directiva acaba de asumir sus funciones y aún está construyendo el sistema, el entrenador será plenamente responsable de los resultados del equipo.

A partir del partido en Frosinone, la nueva Juventus de Spalletti, construida al 100 %, empezará a tomar forma. Si se producen pérdidas de puntos inesperadas al comienzo de la temporada, la prensa y los expertos consideran que la sombra de Antonio Conte podría volver a aparecer en la gestión del equipo y que el banquillo del entrenador podría tambalearse.