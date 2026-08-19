ESPN anuncia a los 10 mejores defensas centrales del mundo

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ESPN anuncia a los 10 mejores defensas centrales del mundo

ESPN publicó su ranking de los mejores defensas centrales del fútbol mundial. Para elaborarlo, especialistas y expertos analizaron principalmente la regularidad de los jugadores durante la temporada 2025/26.

Sin embargo, el ranking no se basa únicamente en las estadísticas de una temporada: también se tuvieron en cuenta el nivel mostrado en años anteriores y la participación en el Mundial de 2026.

¿Cómo elaboró ESPN su ranking?

Los especialistas tuvieron en cuenta varios factores para seleccionar a los mejores futbolistas del mundo en cada posición.

Los principales criterios fueron:

  • el nivel de juego durante la temporada 2025/26;

  • la regularidad a lo largo de la temporada;

  • la capacidad de mantener un alto rendimiento durante un periodo prolongado;

  • la participación en el Mundial de 2026;

  • las actuaciones de alto nivel en temporadas anteriores.

Los jugadores que se perdieron gran parte de la temporada por lesión, pero que habían demostrado un alto nivel en años anteriores, tampoco quedaron fuera del ranking.

Saliba ocupa el primer puesto

Según ESPN, el mejor defensa central del mundo es William Saliba, jugador del Arsenal y de la selección francesa.

El defensa francés se situó en lo más alto gracias a su gran nivel de juego, su regularidad y su fiabilidad en defensa.

Tras él aparece Willian Pacho, del PSG, en la segunda posición. Otro defensa del Arsenal, Gabriel Magalhães, completa el podio.

Los 10 mejores defensas centrales del mundo

Posición

Jugador

Club

Selección

1

William Saliba

Arsenal

Francia

2

Willian Pacho

PSG

Ecuador

3

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brasil

4

Pau Cubarsí

Barcelona

España

5

Jonathan Tah

Bayern de Múnich

Alemania

6

Marquinhos

PSG

Brasil

7

Dayot Upamecano

Bayern de Múnich

Francia

8

Virgil van Dijk

Liverpool

Países Bajos

9

Alessandro Bastoni

Inter de Milán

Italia

10

Marc Guéhi

Manchester City»

Inglaterra

Grandes nombres también aparecen en el ranking

La lista incluye tanto a defensas experimentados como a jóvenes jugadores que ocupan posiciones destacadas.

En particular, el joven defensa del BarcelonaPau Cubarsí ocupa un destacado cuarto puesto. Además, Virgil van Dijk, considerado durante muchos años uno de los mejores defensas del mundo, aparece en la octava posición.

El PSG y el Bayern de Múnich están representados por dos futbolistas cada uno en el ranking.

El punto más polémico: la posición de van Dijk

Uno de los principales temas de debate del ranking podría ser la octava posición de Virgil van Dijk.

El neerlandés ha sido considerado durante muchos años uno de los mejores especialistas en la posición de defensa central. Sin embargo, los expertos de ESPN lo han situado esta vez por detrás de jugadores como Saliba, Pacho y Magalhães.

Esto demuestra que, en el ranking, la regularidad y el impacto global durante la última temporada, más que la experiencia, fueron los criterios más importantes.

¿A qué defensa habrías colocado en el primer puesto?

Aunque Saliba ocupa el primer puesto del ranking de ESPN, el debate sobre la jerarquía entre los defensas centrales podría prolongarse durante mucho tiempo.

En tu opinión, ¿Saliba es realmente el mejor defensa central del mundo? ¿O van Dijk, Bastoni o Upamecano merecían una posición más alta?

Escribe tu opinión en los comentarios y comparte el ranking con los aficionados al fútbol en Telegram y las redes sociales.

ESPNWilliam SalibaArsenalPSGBayern de Múnich
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Shuhrat Razzakov
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